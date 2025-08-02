Українка розказала про свою "ідеальну" роботу в Google: офіс тричі на тиждень і безплатна їжа

Українка, яка працює в офісі Google у Варшаві, показала частинку своєї робочої рутини. З пʼяти днів на тиждень вона приходить туди лише три.

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Дівчина під ніком sasha.and.damian поділилася залаштунками життя офісу однієї з найвідоміших компаній у світі.

"Я люблю починати свій день повільно, тому я остання з команди, хто приходить в офіс, але я одна з останніх, хто іде додому", — зізналася вона.

Дівчина майже рік веде невеличкі проєкти. І наразі дедлайни підходять до кінця.

Українка показала офіс Google у Варшаві Фото: Скріншот TikTok

"Зараз у мене дуже велике навантаження. Треба завершити розробку, протестувати систему, зібрати багато апрувелів перед запуском, але навіть багато задач це не привід пропускати мою годинну перерву на обід", — наголосила розробниця.

Українка показала залаштунки офісу Google Фото: Скріншот TikTok

Цікаво, що в офісі є безкоштовне триразове харчування.

"Кажуть, що за перші місяці роботи в Google люди серйозно так набирають вагу", — зізналася українка.

Наприклад, вона набрала за перші пів року десь три кілограми. Після обіду дівчина з командою ходить на каву в офісне кафе.

Українка працює в офісі Google у Варшаві Фото: Скріншот TikTok

"Звичайно, Google — міжнародна компанія. І навіть у варшавському офісі працюють люди з усього світу", — наголосила авторка відео.

Між собою команда говорить англійською.

Офіс Google у Варшаві Фото: Скріншот TikTok

Зокрема, українка ходить до офісу лише три рази на тиждень, а два — працює з дому.

Українка працює в Google Фото: Скріншот TikTok

Відео дівчини набрало вже понад 175 тисяч переглядів. Серед коментарів як позитивні реакції, так і критика начебто низької зарплати в польському філіалі:

"Вау, цікаво".

"В мене знайомий теж там працює, дуже крутий офіс в них".

"Гугл в Польщі, там зарплати смішні".

"Зарплата низька".

Зокрема, українку запитали, чи їй дозволяють знімати офіс і працівників.

"Там, де я знімаю, то там можна, це кухні, їдальня, кафе, коридори, не можна, наприклад, там, де робочі місця, я там, звісно, не знімаю", — відповіла вона.

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