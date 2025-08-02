Украинка рассказала о своей "идеальной" работе в Google: офис трижды в неделю и бесплатная еда

Украинка, которая работает в офисе Google в Варшаве, показала частичку своей рабочей рутины. Из пяти дней в неделю она приходит туда только три.

Related video

Девушка под ником sasha.and.damian поделилась закулисьем жизни офиса одной из самых известных компаний в мире.

"Я люблю начинать свой день медленно, поэтому я последняя из команды, кто приходит в офис, но я одна из последних, кто уходит домой", — призналась она.

Девушка почти год ведет небольшие проекты. И сейчас дедлайны подходят к концу.

Украинка показала офис Google в Варшаве Фото: Скриншот TikTok

"Сейчас у меня очень большая нагрузка. Надо завершить разработку, протестировать систему, собрать много апрувелей перед запуском, но даже много задач это не повод пропускать мой часовой перерыв на обед", — отметила разработчица.

Украинка показала закулисье офиса Google Фото: Скриншот TikTok

Интересно, что в офисе есть бесплатное трехразовое питание.

"Говорят, что за первые месяцы работы в Google люди серьезно так набирают вес", — призналась украинка.

Например, она набрала за первые полгода где-то три килограмма. После обеда девушка с командой ходит на кофе в офисное кафе.

Украинка работает в офисе Google в Варшаве Фото: Скриншот TikTok

"Конечно, Google — международная компания. И даже в варшавском офисе работают люди со всего мира", — подчеркнула автор видео.

Между собой команда говорит на английском.

Офис Google в Варшаве Фото: Скриншот TikTok

В частности, украинка ходит в офис только три раза в неделю, а два — работает из дома.

Украинка работает в Google Фото: Скриншот TikTok

Видео девушки набрало уже более 175 тысяч просмотров. Среди комментариев как положительные реакции, так и критика якобы низкой зарплаты в польском филиале:

"Вау, интересно".

"У меня знакомый тоже там работает, очень крутой офис у них".

"Гугл в Польше, там зарплаты смешные".

"Зарплата низкая".

В частности, украинку спросили, позволяют ли ей снимать офис и работников.

"Там, где я снимаю, то там можно, это кухни, столовая, кафе, коридоры, нельзя, например, там, где рабочие места, я там, конечно, не снимаю", — ответила она.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинец показал самое красивое озеро в итальянских Альпах.

Пара из Киева приобрела дом недалеко возле Говерлы за три тысячи долларов.

Кроме того, женщина продала семейный дом, чтобы путешествовать по миру.