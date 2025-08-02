Украинка рассказала о своей "идеальной" работе в Google: офис трижды в неделю и бесплатная еда
Украинка, которая работает в офисе Google в Варшаве, показала частичку своей рабочей рутины. Из пяти дней в неделю она приходит туда только три.
Девушка под ником sasha.and.damian поделилась закулисьем жизни офиса одной из самых известных компаний в мире.
"Я люблю начинать свой день медленно, поэтому я последняя из команды, кто приходит в офис, но я одна из последних, кто уходит домой", — призналась она.
Девушка почти год ведет небольшие проекты. И сейчас дедлайны подходят к концу.
"Сейчас у меня очень большая нагрузка. Надо завершить разработку, протестировать систему, собрать много апрувелей перед запуском, но даже много задач это не повод пропускать мой часовой перерыв на обед", — отметила разработчица.
Интересно, что в офисе есть бесплатное трехразовое питание.
"Говорят, что за первые месяцы работы в Google люди серьезно так набирают вес", — призналась украинка.
Например, она набрала за первые полгода где-то три килограмма. После обеда девушка с командой ходит на кофе в офисное кафе.
"Конечно, Google — международная компания. И даже в варшавском офисе работают люди со всего мира", — подчеркнула автор видео.
Между собой команда говорит на английском.
В частности, украинка ходит в офис только три раза в неделю, а два — работает из дома.
Видео девушки набрало уже более 175 тысяч просмотров. Среди комментариев как положительные реакции, так и критика якобы низкой зарплаты в польском филиале:
- "Вау, интересно".
- "У меня знакомый тоже там работает, очень крутой офис у них".
- "Гугл в Польше, там зарплаты смешные".
- "Зарплата низкая".
В частности, украинку спросили, позволяют ли ей снимать офис и работников.
"Там, где я снимаю, то там можно, это кухни, столовая, кафе, коридоры, нельзя, например, там, где рабочие места, я там, конечно, не снимаю", — ответила она.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинец показал самое красивое озеро в итальянских Альпах.
- Пара из Киева приобрела дом недалеко возле Говерлы за три тысячи долларов.
Кроме того, женщина продала семейный дом, чтобы путешествовать по миру.