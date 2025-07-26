Женщина продала семейный дом, чтобы увидеть мир: теперь она живет в машине (фото)

В 2019 году Эшли Кей совершила путешествие с аквалангом в Гондурас, которое изменило ход ее жизни. Теперь женщине комфортно жить в очень маленьких помещениях.

Related video

Во время поездки в Гондурас Кей встретила человека, который путешествует постоянно, и разговор с ним помог осознать женщине, что она хочет оставить свою карьеру и жизнь в Висконсине позади и продолжать путешествовать. Об этом пишет CNBC.

"Он сказал мне, что жалеет, что не сделал этого раньше, потому что это намного проще и дешевле, чем вы думаете. Это все изменило для меня", — рассказывает Кей.

После этого она вернулась домой и работала все больше и больше, пока не уволилась в следующем году.

Когда Кей ушла с работы в 2020 году, у нее было около 37 000 долларов сбережений, но больше всего ей было трудно не иметь работы, чтобы заполнить свое время.

Эшли Кей живет в пикапе Фото: CNBC Make It

"Я не знала, как просто ничего не делать. Первые несколько месяцев были действительно тяжелыми, и я не была уверена, принимаю ли правильное решение", — вспоминает она.

Впрочем, как только она вошла в свой ритм путешествий и укрепила свою уверенность благодаря этому опыту, то никогда не оглядывалась назад и ни разу не жалела о том, что поехала.

Три года путешествовала по миру

Кей провела следующие три года, путешествуя по миру, в частности по Южной Африке. В 2022 году одна пара обратилась к Кей в Instagram, чтобы спросить о ее времени там и поделилась собственным опытом путешествий за пределами города в грузовике Toyota.

После небольшого собственного исследования Кей решила приобрести грузовик Toyota Tacoma за 42 934 доллара (примерно 1,7 млн гривен).

Женщина забрала транспортное средство в Южной Дакоте и поехала на нем обратно в Висконсин, где только что продала свой дом детства за 320 000 долларов (более 13 млн гривен).

Эшли Кей живет в пикапе Фото: CNBC Make It

В марте 2023 года Кей уехала в Нижнюю Калифорнию, Мексика, где она провела время, организуя необходимый ремонт, чтобы сделать грузовик более пригодным для жизни.

"Моя жизнь похожа на "план — нет никакого плана". Большинство людей планируют такие приключения годами. У меня даже не было грузовика, когда я приняла предложение о моем доме", — призналась она.

Она оценивает, что потратила более 50 000 долларов (2 млн гривен) на ремонт. Расходы включали покупку кемпера, установку солнечной энергии, замену кузова грузовика, модернизацию подвески, новые шины, настройку бампера и установку электрического охладителя.

Когда грузовик был готов, Кей решила отправиться в путешествие по Панамериканской автомагистрали, начиная с Денвера. Автомагистраль простирается от Прудо-Бей, Аляска, до Ушуайи, Аргентина.

"Это действительно невероятный способ путешествовать, потому что вы можете сами устанавливать свой темп, и если найдете прекрасное и спокойное место, можете оставаться сколько угодно", — говорит она.

Впрочем, в каждом виде путешествия есть свои плюсы и минусы, а также много бюрократических процедур и логистики при пересечении границ. Это может быть утомительно, особенно когда вы сами, по словам Кей.

Как выглядит жизнь в дороге

Время Кей в пути разделено между днями путешествия и днями отдыха. В день путешествия она встает рано, чтобы разобрать все и закрепить в кемпере, прежде чем отправиться в пяти-семичасовую поездку. В среднем она тратит 556 долларов в месяц на бензин и 453 доллара в месяц на еду. В гривне это в целом 40 000.

"Самое легкое для меня — это комфортно располагаться в очень маленьких помещениях, и я полностью довольна. Я могу провести целый день в кемпере и не чувствовать духоты или клаустрофобии", — говорит Кей.

Она постоянно видит столько огромных пространств в природе, что действительно довольна.

Добираясь до места назначения, Кей любит оставаться там на две-три ночи, прежде чем ехать к следующему. Поскольку в грузовике Кей нет ванной комнаты, она использует туалетный бокс и портативную сумку для душа.

"Я стараюсь организовать все в грузовике и кемпере так, чтобы это было именно так, как должно быть. Отключение питания — это цель на второй день", — говорит женщина.

Другие расходы Кей включают 96 долларов в месяц за счет за мобильный телефон и 200 долларов в месяц за интернет Starlink. Она также потратила более 6000 долларов на уникальные впечатления, такие как недельная поездка с аквалангом на Галапагосских островах.

Кей говорит, что самым сложным все еще остается установка и разборка кемпера.

"Хотя это очень просто, это одна из тех вещей, которые приходится делать каждый раз. Если вы из тех, кто каждый раз застилает постель, это не проблема, но если вы из тех, кто этого не делает, это ощущается как бремя", — признается она.

Хотя Кей еще не закончила путешествие по Панамериканскому шоссе, она уже рассматривает возможность продажи грузовика.

"Часть меня хочет просто избавиться от нее и двигаться дальше, войти в следующую главу своей жизни, но потом большая часть меня говорит: "Нет, возможно, просто подождать, потому что я хочу увидеть что-то другое. Мне не надоело жить в кемпере, и мне не надоел этот образ жизни, но мне надоело ездить", — рассказала Эшли.

Сейчас она рассматривает возможность жизни на юге Франции, в Испании или Италии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Пара поссорилась во время романтического путешествия на остров Санта-Каталина, потому что "ничего не произошло".

Женщина поехала в Испанию работать няней и влюбилась в сына своего работодателя.

Кроме того, мужчина провел последние несколько лет, посещая практически каждую страну мира. Более того, он выбрал свою любимую и переехал туда навсегда.