Жінка продала сімейний будинок, щоб побачити світ: тепер вона живе в машині (фото)

У 2019 році Ешлі Кей здійснила подорож з аквалангом до Гондурасу, яка змінила хід її життя. Тепер жінці комфортно жити в дуже маленьких приміщеннях.

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Під час поїздки до Гондурасу Кей зустріла людину, яка подорожує постійно, і розмова з нею допомогла усвідомити жінці, що вона хоче залишити свою кар'єру та життя у Вісконсині позаду та продовжувати подорожувати. Про це пише CNBC.

"Він сказав мені, що шкодує, що не зробив цього раніше, бо це набагато простіше та дешевше, ніж ви думаєте. Це все змінило для мене", – розповідає Кей.

Після цього вона повернулася додому та працювала все більше і більше, поки не звільнилася наступного року.

Коли Кей пішла з роботи у 2020 році, вона мала близько 37 000 доларів заощаджень, але найбільше їй було важко не мати роботи, щоб заповнити свій час.

Ешлі Кей живе в пікапі Фото: CNBC Make It

"Я не знала, як просто нічого не робити. Перші кілька місяців були справді важкими, і я не була впевнена, чи приймаю правильне рішення", — пригадує вона.

Втім, як тільки вона увійшла у свій ритм подорожей і зміцнила свою впевненість завдяки цьому досвіду, то ніколи не озиралася назад і жодного разу не шкодувала про те, що поїхала.

Три роки подорожувала світом

Кей провела наступні три роки, подорожуючи світом, зокрема Південною Африкою. У 2022 році одна пара звернулася до Кей в Instagram, щоб запитати про її час там і поділилася власним досвідом подорожей поза межами міста у вантажівці Toyota.

Після невеликого власного дослідження Кей вирішила придбати вантажівку Toyota Tacoma за 42 934 долари (приблизно 1,7 млн гривень).

Жінка забрала транспортний засіб у Південній Дакоті та поїхала на ньому назад до Вісконсина, де щойно продала свій будинок дитинства за 320 000 доларів (понад 13 млн гривень).

Ешлі Кей живе в пікапі Фото: CNBC Make It

У березні 2023 року Кей поїхала до Нижньої Каліфорнії, Мексика, де вона провела час, організовуючи необхідний ремонт, щоб зробити вантажівку більш придатною для життя.

"Моє життя схоже на "план — немає жодного плану". Більшість людей планують такі пригоди роками. У мене навіть не було вантажівки, коли я прийняла пропозицію щодо мого будинку", — зізналася вона.

Вона оцінює, що витратила понад 50 000 доларів (2 млн гривень) на ремонт. Витрати включали купівлю кемпера, встановлення сонячної енергії, заміну кузова вантажівки, модернізацію підвіски, нові шини, налаштування бампера та встановлення електричного охолоджувача.

Коли вантажівка була готова, Кей вирішила вирушити в подорож Панамериканською автомагістраллю, починаючи з Денвера. Автомагістраль простягається від Прудо-Бей, Аляска, до Ушуайї, Аргентина.

"Це справді неймовірний спосіб подорожувати, тому що ви можете самі встановлювати свій темп, і якщо знайдете прекрасне та спокійне місце, можете залишатися скільки завгодно", — каже вона.

Втім, у кожному виді подорожі є свої плюси та мінуси, а також багато бюрократичних процедур та логістики під час перетину кордонів. Це може бути виснажливо, особливо коли ви самі, за словами Кей.

Як виглядає життя в дорозі

Час Кей у дорозі розділений між днями подорожі та днями відпочинку. У день подорожі вона встає рано, щоб розібрати все та закріпити в кемпері, перш ніж вирушити у п’яти-семигодинну поїздку. У середньому вона витрачає 556 доларів на місяць на бензин і 453 долари на місяць на їжу. На гривні це загалом 40 000.

"Найлегше для мене — це комфортно розташовуватися у дуже маленьких приміщеннях, і я повністю задоволена. Я можу провести цілий день у кемпері та не відчувати задухи чи клаустрофобії", — каже Кей.

Вона постійно бачить стільки величезних просторів у природі, що справді задоволена.

Добираючись до місця призначення, Кей любить залишатися там на дві-три ночі, перш ніж їхати до наступного. Оскільки у вантажівці Кей немає ванної кімнати, вона використовує туалетний бокс та портативну сумку для душу.

"Я намагаюся організувати все у вантажівці та кемпері так, щоб це було саме так, як має бути. Вимкнення живлення — це мета на другий день", — каже жінка.

Інші витрати Кей включають 96 доларів на місяць за рахунок за мобільний телефон та 200 доларів на місяць за інтернет Starlink. Вона також витратила понад 6000 доларів на унікальні враження, такі як тижнева поїздка з аквалангом на Галапагоських островах.

Кей каже, що найскладніше все ще залишається встановлення та розбирання кемпера.

"Хоча це дуже просто, це одна з тих речей, які доводиться робити щоразу. Якщо ви з тих, хто щоразу застилає ліжко, це не проблема, але якщо ви з тих, хто цього не робить, це відчувається як тягар", — зізнається вона.

Хоча Кей ще не закінчила подорож Панамериканським шосе, вона вже розглядає можливість продажу вантажівки.

"Частина мене хоче просто позбутися її та рухатися далі, увійти в наступний розділ свого життя, але потім більша частина мене каже: "Ні, можливо, просто почекати, бо я хочу побачити щось інше. Мені не набридло жити в кемпері, і мені не набрид цей спосіб життя, але мені набридло їздити", — розповіла Ешлі.

Наразі вона розглядає можливість життя на півдні Франції, в Іспанії чи Італії.

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