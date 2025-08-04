Самая молодая победительница лотереи рассказала, как сложилась ее жизнь: где делись выигранные миллионы

Самая молодая победительница лотереи в Великобритании рассталась со своим парнем и нашла новую любовь с газовым инженером. Ранее она встречалась с Ли Мэттьюзом, но призналась, что теперь воспитывает своего пятого ребенка как мать-одиночка.

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Келли Роджерс, которая получила 1,8 млн фунтов стерлингов (почти 100 млн гривен) в 2003 году в возрасте 16 лет, но потратила состояние на косметическую хирургию, поделилась романтическими кадрами с 35-летним Тоддом Эйлбеком. Об этом пишет The Sun.

38-летняя Келли назвала бойфренда "ее миром, ее лучшим другом". Инженер, у которого также есть дети, поделился фотографией, на которой он и Келли обнимаются.

Келли Роджерс с бойфрендом Фото: The Sun

Ранее Келли из Уоркингтона встречалась с инженером Ли и родила своего пятого ребенка.

Келли Роджерс с бывшим бойфрендом Фото: The Sun

Но позже, после рождения ребенка, она сообщила в социальных сетях, что "делала все сама". Келли также сказала: "Большинство назвали бы первый год изнурительным и сложным, но для меня это был самый волшебный и самый полезный год моей жизни..."

Женщина не раскрыла личность отца, и нет никаких намеков на то, что она говорила о Ли.

"Растранжирила" лотерею

Сообщается, что британка "профукала" свой джекпот в течение девяти лет на пластическую хирургию, кокаин, одежду и подарки друзьям и семье.

Келли выиграла почти 100 миллионов гривен в 2003 году Фото: The Sun

Рекорд

Женщина, вероятно, так и сохранит свой рекорд самого молодого победителя, поскольку минимальный возраст для игры в Национальную лотерею с тех пор был повышен до 18 лет.

Келли Роджерс Фото: The Sun

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, 25-летняя девушка съедала два завтрака из McDonald's в день, а впоследствии похудела на 88 килограммов.