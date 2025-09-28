Мужчина выиграл в лотерею 410 миллионов долларов: теперь у него неожиданный страх

В США житель штата Миссури выиграл в лотерею Powerball 410 миллионов долларов, после чего его охватил страх перед возможными изменениями в жизни.

Мужчина стал одним из двух победителей розыгрыша Powerball, джекпот которого составил более 1,78 миллиарда долларов. Теперь он опасается, что выигрыш изменит его привычный ход жизни, сообщает портал Mandatory.

Американец признался, что считает себя "домоседом" и после получения выигрыша надеется проводить больше времени с женой, которая планирует меньше работать из-за неожиданной прибыли. Однако он боится, что "теперь она вытащит его из города".

"Идеальный день — это сидеть дома, делать то, что я делаю, — отдыхать", — сказал новоиспеченный мультимиллионер.

По словам мужчины, он провел много бессонных ночей с тех пор, как узнал, что имеет выигрышный билет. Теперь он обдумывает то, что произошло, выполняя будничные дела, такие как стирка белья. При этом он подчеркнул, что это "лучшая проблема, которая у него когда-либо была".

Как отмечают в издании, американец приобрел свой выигрышный билет в магазине QuikTrip в Сент-Луисе. Он имел возможность получить 893,5 миллиона долларов в течение 30 платежей или единовременный платеж в размере 410 миллионов долларов.

Напомним, американка из Вирджинии впервые сыграла в Powerball и решила доверить выбор чисел искусственному интеллекту, в результате чего ее выигрыш составил 150 тысяч долларов.

Фокус также сообщал, что пятеро американцев после более десятилетия регулярной игры наконец выиграли в лотерее Hoosier Lotto 9,9 миллионов долларов.