Игра длилась 11 лет: компания друзей сорвала совместный джекпот в 409 миллионов (фото)

Пятеро американцев после более десятилетия регулярной игры наконец выиграли в лотерее Hoosier Lotto. Приз составил 9,9 млн долларов США (около 409,5 млн грн), которые они поделили между собой.

Как сообщает издание MustShareNews, группа друзей из США называет себя "Лотерейный пул Милли". Именно эта команда одержала победу в розыгрыше Hoosier Lotto, получив 9,9 млн долларов США (409,5 млн грн). Выигрышный билет был приобретен на автозаправке Jack's Place в городе Колумбус, штат Индиана.

АЗС Jack's Place в городе Колумбус, штат Индиана Фото: Скриншот

По данным организаторов, в течение 11 лет компания участвовала в каждом розыгрыше Hoosier Lotto, а также в ряде других игр. Их знакомство началось на одном из заводов, где все они работали. Лотерея впоследствии стала для них традиционным способом поддерживать связь и проводить время.

Милли, от имени которой назван пул, ведет YouTube-канал Oldladyscratcher. Она обычно присылала в чат фотографии билетов, но в этот раз сделала это только через два дня. Во время сканирования билета через приложение она увидела, что выигрыш превышает лимит выплат в магазине, и дополнительно проверила номера — 1, 21, 26, 31, 33, 34. Поняв результат, женщина сообщила группе: "О Боже! Мы это сделали. Мы победили!".

Каждый из друзей узнал о победе по-своему. Один как раз ужинал, другая направлялась с работы, еще одна читала о джекпоте в Facebook, а четвертая находилась в аэропорту перед отлетом в круиз. Несмотря на эмоции, они договорились ждать возвращения Роксанны, чтобы вместе оформить выигрыш.

Коллектив выбрал наличную выплату. Сумма была распределена между всеми пятью победителями. Они планируют использовать средства на покупку жилья, автомобилей и сбережения. В то же время все сошлись во мнении, что главная победа — это избавление от финансовых трудностей.

Не осталась без выгоды и заправка Jack's Place, где был приобретен билет. Она получит от Hoosier Lottery бонус в размере $100 тыс. (3,2 млн грн).

