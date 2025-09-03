Гра тривала 11 років: компанія друзів зірвала спільний джекпот у 409 мільйонів (фото)

П’ятеро американців після понад десятиліття регулярної гри нарешті виграли у лотереї Hoosier Lotto. Приз склав 9,9 млн доларів США (близько 409,5 млн грн), які вони поділили між собою.

Як повідомляє видання MustShareNews, група друзів зі США називає себе "Лотерейний пул Міллі". Саме ця команда здобула перемогу у розіграші Hoosier Lotto, отримавши 9,9 млн доларів США (409,5 млн грн). Виграшний білет було придбано на автозаправці Jack's Place у місті Колумбус, штат Індіана.

АЗС Jack's Place у місті Колумбус, штат Індіана Фото: Скриншот

За даними організаторів, протягом 11 років компанія брала участь у кожному розіграші Hoosier Lotto, а також у низці інших ігор. Їхнє знайомство розпочалося на одному з заводів, де всі вони працювали. Лотерея згодом стала для них традиційним способом підтримувати зв’язок та проводити час.

Міллі, від імені якої названо пул, веде YouTube-канал Oldladyscratcher. Вона зазвичай надсилала у чат фотографії квитків, але цього разу зробила це лише через два дні. Під час сканування квитка через застосунок вона побачила, що виграш перевищує ліміт виплат у магазині, і додатково перевірила номери — 1, 21, 26, 31, 33, 34. Зрозумівши результат, жінка повідомила групу: "О Боже! Ми це зробили. Ми перемогли!".

Кожен із друзів дізнався про перемогу по-своєму. Один саме вечеряв, інша прямувала з роботи, ще одна читала про джекпот у Facebook, а четверта перебувала в аеропорту перед відльотом у круїз. Попри емоції, вони домовилися чекати на повернення Роксанни, щоб разом оформити виграш.

Колектив обрав готівкову виплату. Сума була розподілена між усіма п’ятьма переможцями. Вони планують використати кошти на купівлю житла, автомобілів та заощадження. Водночас усі зійшлися на думці, що головна перемога — це позбавлення від фінансових труднощів.

Не залишилася без вигоди й заправка Jack's Place, де було придбано квиток. Вона отримає від Hoosier Lottery бонус у розмірі $100 тис. (3,2 млн грн).

