"Это разрушило все": супруги рассказали, как выигрыш в лотерею исказил их жизнь

Супружеская пара выиграла джекпот в лотерею, но они утверждают, что это "разрушило" так много аспектов их жизни, что они хотели бы вернуться в период до выигрыша.

Эта пара рассказала всем знакомым, друзьям и родственникам о своем выигрыше, что стало одной из ошибок, пишет Mirror.

Супруги приобрели новый дом, новую машину, новые игрушки и модную одежду.

"Однако их ошибка заключалась в том, что они рассказали об этом всем — вдруг друзья и родственники начали круглосуточно стучать в их двери, требуя денег, и становились довольно неприятными, когда они не давали денег каждому, кто только пожелал", — рассказали они в заметке на Reddit.

Такое надоедливое отношение знакомых и близких продолжалось месяцами, что заставило супругов принять радикальные меры.

Они на полгода переехали в другую местность, чтобы отдохнуть от всего этого, и никому не сказали, куда уехали.

Когда же супруги вернулись, то выяснилось, что многие семейные отношения и дружеские отношения разрушились, потому что большинство было обижено на то, что с ними так обошлись и даже не предупредили о переезде...

"Они хотели бы вернуться к той жизни, которую имели до выигрыша", — говорится в материале.

