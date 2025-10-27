"Це зруйнувало все": подружжя розповіло, як виграш у лотерею спотворив їх життя

Подружня пара виграла джекпот у лотерею, але вони стверджують, що це "зруйнувало" так багато аспектів їхнього життя, що вони хотіли б повернутися у період до виграшу.

Ця пара розповіла усім знайомим, друзям та родичам про свій виграш, що стало однією з помилок, пише Mirror.

Подружжя придбало новий будинок, нову машину, нові іграшки та модний одяг.

"Однак їхня помилка полягала в тому, що вони розповіли про це всім — раптом друзі та родичі почали цілодобово стукати в їхні двері, вимагаючи грошей, і ставали досить неприємними, коли вони не давали грошей кожному, хто тільки забажав", — розповіли вони у дописі на Reddit.

Таке надокучливе ставлення знайомих та близьких тривало місяцями, що змусило подружжя вжити радикальних заходів.

Вони на пів року переїхали в іншу місцевість, щоб відпочити від усього цього, і нікому не сказали, куди поїхали.

Коли ж подружжя повернулось, то з'ясувалось, що багато сімейних стосунків і дружніх відносин зруйнувались, бо більшість була ображена на те, що з ними так обійшлись і навіть не попередили про переїзд..

"Вони хотіли б повернутися до того життя, яке мали до виграшу", — йдеться у матеріалі.

