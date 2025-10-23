Сім'я отримала довічний дохід і зникла: родичі не давали їм спокою

Сім'я з Великої Британії, яка виграла в лотерею довічний дохід у 1000 фунтів стерлінгів на тиждень, розповіла, як довгоочікуваний виграш перетворив їхнє життя на справжнє жахіття — з переслідуваннями, сварками та спробами родичів роздобути частину грошей.

Переслідування, сварки і спроби родичів роздобути частину грошей почали "отруювати їхнє існування". За словами знайомого пари, який поділився історією на Reddit, перемога на початку 80-х принесла їм не радість, а нескінченні проблеми.

Виграш у лотерею зазвичай асоціюється з безтурботним життям, подорожами та фінансовою свободою. Але для однієї британської родини удача обернулася бідою.

За умовами лотереї, пара отримувала по 1000 фунтів стерлінгів (55 тисяч гривень) щотижня — суму, яка на той час здавалася величезною. Однак родичі, дізнавшись про виграш, почали наполегливо вимагати "частку".

"Вони й так вважалися багатими родичами. Але після виграшу все стало тільки гірше. Сім'я продала будинок і ховалася понад чотири роки, щоб їх не знайшли", — розповів користувач Reddit.

Виграш у 1000 фунтів стерлінгів на тиждень перетворився для британської сім'ї на джерело проблем і розбіжностей із родичами Фото: Shutterstock

Ситуація дійшла до того, що їхнім дітям довелося покинути школу, а сім'я навіть змінила прізвище заради безпеки. Одного разу сусід побачив, як автомобіль, повний родичів, чергував біля їхнього будинку, сподіваючись з'ясувати нове місцезнаходження тих, хто виграв.

"Це було моторошно. Добре, що сусіди втрутилися і змусили їх виїхати", — згадує оповідач. Незабаром сім'я остаточно переїхала в інше місто, щоб почати життя заново.

У коментарях користувачі Reddit обговорювали, наскільки неадекватною була поведінка родичів.

"Це безумство — 1000 фунтів на тиждень не роблять людину мільярдером", — зазначив один із них. Інший додав: "Навіть якщо у 80-х це здавалося великим статком, це просто комфортне життя, а не розкіш".

