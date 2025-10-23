Семья получила пожизненный доход и исчезла: родственники не давали им покоя

Семья из Великобритании, выигравшая в лотерею пожизненный доход в 1000 фунтов стерлингов в неделю, рассказала, как долгожданный выигрыш превратил их жизнь в настоящий кошмар — с преследованиями, ссорами и попытками родственников заполучить часть денег.

Преследования, ссоры и попытки родственников заполучить часть денег начали "отравлять их существование". По словам знакомого пары, поделившегося историей на Reddit, победа в начале 80-х принесла им не радость, а нескончаемые проблемы.

Выигрыш в лотерею обычно ассоциируется с беззаботной жизнью, путешествиями и финансовой свободой. Но для одной британской семьи удача обернулась бедой.

По условиям лотереи, пара получала по 1000 фунтов стерлингов (55 тысяч гривен) каждую неделю — сумму, которая в то время казалась огромной. Однако родственники, узнав о выигрыше, начали настойчиво требовать "долю".

"Они и так считались богатыми родственниками. Но после выигрыша все стало только хуже. Семья продала дом и скрывалась больше четырех лет, чтобы их не нашли", — рассказал пользователь Reddit.

Выигрыш в 1000 фунтов стерлингов в неделю превратился для британской семьи в источник проблем и разногласий с родственниками Фото: Shutterstock

Ситуация дошла до того, что их детям пришлось покинуть школу, а семья даже сменила фамилию ради безопасности. Однажды сосед увидел, как автомобиль, полный родственников, дежурил у их дома, надеясь выяснить новое местонахождение выигравших.

"Это было жутко. Хорошо, что соседи вмешались и заставили их уехать", — вспоминает рассказчик. Вскоре семья окончательно переехала в другой город, чтобы начать жизнь заново.

В комментариях пользователи Reddit обсуждали, насколько неадекватным было поведение родственников.

"Это безумие — 1000 фунтов в неделю не делают человека миллиардером", — отметил один из них. Другой добавил: "Даже если в 80-х это казалось большим состоянием, это просто комфортная жизнь, а не роскошь".

