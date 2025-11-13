Замість вілли та Феррарі: переможець лотереї витратив гроші на дивну дитячу мрію (фото)

Британець Ніл Лейтон є давнім фанатом потягів і паровозів, маючи мрію купити один справжній локомотив. Коли чоловік неочікувано для себе зірвав куш у мільйон фунтів, то вирішив діяти, але зробив досить оригінально.

Спочатку Ніл планував витратити частину виграшу на справжній локомотив, але замість цього він вклав £40 000 (2,2 млн грн) у колекцію іграшкових поїздів зі знаменитого дитячого серіалу "Thomas the Tank Engine". Про це чоловік розповів у інтерв'ю The Mirror.

Мешканець британського Герефорда зірвав джекпот у грі Cash Bolt Christmas Millionaire всього через два дні після того, як завантажив застосунок на телефон. Частину виграшу він витратив, щоб з’їздити з друзями у розкішну відпустку, а свій будинок на чотири спальні прикрасив паровозною тематикою.

"Після виграшу з’явилася можливість інвестувати в оригінальні речі з телешоу про Томаса, і я дуже радий, що скористався нею. Це, звісно, трохи зручніше, ніж справжній локомотив, але колекція виявилася мудрою інвестицією. Нещодавно її оцінили — і вона коштує приблизно стільки ж, скільки реальний паровоз середнього класу", — каже переможець.

Відео дня

Ніл Лейтон та його колекція Фото: The Mirror

Ніл розповідає, що його любов до залізниці почалася ще у трирічному віці — під час поїздки з дідусем Байноном. Одним з його перших спогадів перших була поїздка на справжньому "Томасі-паровозику" у Severn Valley Railway.

"Ми їхали з дідусем, і він казав дивитися у вікно — може, побачимо кроликів. Ми так і не побачили жодного, але він не припиняв шукати. І тепер я досі дивлюсь у вікно щоразу, коли їду потягом. Дідусь був фермером, але обожнював поїзди. Він зробив мені залізничну колію з петлею, і я грався з нею без упину. Він помер у 2020 році й не побачив мого виграшу — а шкода, бо йому б страшенно сподобалась моя колекція", — розповів британець.

Свій виграш у грі Cash Bolt Christmas Millionaire Instant Win у грудні 2023 року чоловік отримав, коли саме розмовляв із колегами-ентузіастами — фанатами "Томаса-паровозика" з різних країн. Тоді сидів у своєму садовому сараї, грав у гру на телефоні й розмовляв із друзями.

Ніл каже, що він задоволений своїм рішенням Фото: The Mirror

"Раптом екран показав: ‘Вітаю, ви виграли мільйон фунтів’. Зізнаюсь, моя перша думка була — поїзди! Що я тепер можу купити?", — згадав чоловік.

Відтоді Ніл присвятив себе підтримці залізничних проєктів — серед них збереження пам’яті про автора "Томаса-паровозика", преподобного Вілберта Одрі, та волонтерство на історичній вузькоколійці Talyllyn Railway у Вельсі, що надихнула письменника на створення книг.

"Ми проводимо щорічний фестиваль на честь Одрі, і я навіть увійшов до оргкомітету. Нещодавно нам вдалося зібрати £150 000 (8 314 500 грн) на підтримку залізниці. Люди приїжджають з усього світу. Мене навіть просять давати автографи — впізнають як фаната поїздів і переможця лотереї."

Раніше Фокус розповідав про те, як мільйони знищили родину переможця лотереї. Пекар з Британії Кіт Гоуф зірвав великий приз у лотерею, але величезні гроші повністю та безповоротно зруйнували його життя та його сім'ї.

Згодом стало відомо, що виграш у лотерею спотворив життя родини. Подружня пара виграла джекпот у лотерею, але вони стверджують, що це "зруйнувало" так багато аспектів їхнього життя, що вони хотіли б повернутися у період до виграшу.