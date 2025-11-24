Женщина обратилась к копам из-за странного поведения мужа: правда шокировала всех (фото)

Поведение 66-летнего мужчины заставило его жену заподозрить сначала измену с другой. Но когда она обратилась в полицию и услышала правду, то это шокировало жительницу страны Восходящего солнца.

Оказалось, что ее 66-летний муж выиграл в лотерею 600 миллионов иен (около 162 млн гривен) и решил скрыть выигрыш, чтобы вести жизнь в роскоши. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина с именем "С" является пенсионером крупной производственной компании, живет в Токио с женой на общую месячную пенсию в 300 тысяч иен (почти 81 тыс. гривен). Несмотря на высокие расходы на жизнь в городе и дополнительные расходы на обучение двух детей, в семье накопилось 27 миллионов иен (почти 7,3 млн гривен).

Журналисты пишут, что "С" проводил дни, читая газету в местном кафе, а после завтрака покупал несколько лотерейных билетов ежедневно. Однажды ему сообщили о выигрыше и предложили посетить банк, где он узнал, что стал обладателем главного приза — 600 миллионов иен (более 162 млн ₴).

Відео дня

"Это нереально. Сумма такая большая, что даже немного пугает. Я слышал, что шансы выиграть меньше, чем быть пораженным молнией. Это просто еще один опыт в моей жизни", — говорит мужчина.

Вместо того чтобы сообщить жене, которая строго контролировала семейный бюджет и запрещала даже пить пиво или покупать что-то кроме старого дешевого автомобиля, S решил скрыть выигрыш. Он сказал ей, что выиграл всего 5 миллионов иен (около 1,35 млн гривен) и планирует потратить их на ремонт дома.

Мужчина выиграл в лотерею и скрыл это от жены Фото: Shutterstock

Однако он купил роскошный автомобиль, забронировал многочисленные отдыхи в высококлассных горячих источниках и путешествовал по Японии, потратив 18 миллионов иен (почти 4,86 млн ₴) всего за шесть месяцев. Чтобы избежать подозрений, "С" ежедневно пользовался метро, добравшись до паркинга, где стоял его новый автомобиль, носил старую одежду и дистанцировался от привычного круга общения.

Но тайная жизнь вскоре привела к чувству вины и одиночества — Он часто видел другие семьи с детьми и задумывался о собственной семье, а также вспомнил болезненные воспоминания об отце, который умер в одиночестве после развода и банкротства. "С" осознал, что все его негативные эмоции связаны именно с лотерейным выигрышем.

"Если бы эти деньги были заработаны моими собственными усилиями, я был бы горд. Но богатство, которое приходит без усилий, пробуждает неприятные воспоминания и переворачивает жизнь", — признался мужчина.

Впоследствии мужчина после разоблачения и угрызений совести обратился к финансовому консультанту и решил инвестировать почти 500 миллионов иен (более 135 млн гривен) в страхование, назначив жену и детей бенефициарами инвестиций. Он надеется, что деньги обеспечат семью после его смерти.

История мужчины вызвала дискуссии в социальных сетях. Один пользователь отметил: "Для обычных людей внезапное богатство часто не приносит счастья, а скорее вызывает конфликт ценностей и кризис идентичности".

Ранее Фокус рассказывал о том, как секрет матери шокировал ее дочь. Больная женщина чувствовала, что ее скоро не станет, и наконец раскрыла дочке большой секрет.

Впоследствии стало известно, что пара после 70 лет в браке одним предложением раскрыла секрет счастья. 91-летний Дерек и его 92-летняя возлюбленная Бренда раскрыли ключевые принципы, которые помогли им сохранить крепкий союз на протяжении стольких лет.