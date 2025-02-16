Мать перед смертью раскрыла секрет, который полностью перевернул жизнь ее дочери

Больная женщина чувствовала, что ее скоро не станет, и наконец раскрыла дочери большой секрет.

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69-летняя Жозефина из Манчестера, что в Великобритании, прожила почти всю жизнь, не зная, кто на самом деле ее биологический отец. Ухаживая за матерью на смертном одре женщина наконец узнала правду и долго после этого не могла прийти в себя. Подробнее об этом пишет издание Manchester Evening News.

Жозефина выросла в семье Скотта и Энни Латимерс с семью братьями и сестрами. В детстве она слышала, якобы Скотт на самом деле не ее родной отец, но не обращала внимания на эти вроде бы беспочвенные слухи.

Британка потеряла папу, когда ей исполнилось 42 года. Позже и у матери случился инсульт. Больная женщина чувствовала, что ее скоро не станет, и наконец раскрыла дочери большой секрет. Как оказалось, во время паузы в отношениях со Скоттом она забеременела от другого мужчины, которого звали Джон.

Приемный отец Жозефины — Скотт Фото: Manchester Evening News

С помощью ДНК-теста Жозефина нашла 35 своих братьев и сестер по отцовской линии и позже связалась с ними. Новые родственники приняли женщину с большой теплотой.

"Такое ощущение, будто мы знаем друг друга всю свою жизнь. Они пригласили меня на ежегодную встречу и сводили на могилу отца", — отметила британка, которой в зрелом возрасте удалось найти семью.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.

Кроме того, британка приобрела набор ДНК за 63 фунта, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.