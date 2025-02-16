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Мати перед смертю розкрила секрет, який повністю перевернув життя її дочки

Жінка дізналась, що її батько не рідний, секрет розкрила на смертному одрі її матір, цікаві історії з життя
Фото: Manchester Evening News | Жозефіна дізналась від матері великий секрет

Хвора жінка відчувала, що її скоро не стане, і нарешті розкрила доньці великий секрет.

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69-річна Жозефіна з Манчестера, що у Великій Британії, прожила майже все життя, не знаючи, хто насправді її біологічний батько. Доглядаючи за матір’ю на смертному одрі жінка нарешті дізналась правду й довго після цього не могла прийти в себе. Детальніше про це пише видання Manchester Evening News.

Жозефіна виросла в сім'ї Скотта та Енні Латімерсів із сімома братами та сестрами. У дитинстві вона чула, нібито Скотт насправді не її рідний батько, але не звертала уваги на ці начебто безпідставні чутки.

Британка втратила тата, коли їй виповнилось 42 роки. Пізніше й в матері стався інсульт. Хвора жінка відчувала, що її скоро не стане, і нарешті розкрила доньці великий секрет. Як виявилось, під час паузи в стосунках зі Скоттом вона завагітніла від іншого чоловіка, якого звали Джон.

Жінка дізналась, що її батько не рідний, секрет розкрила на смертному одрі її матір, цікаві історії з життя Fullscreen
Названий батько Жозефіни — Скотт
Фото: Manchester Evening News

За допомогою ДНК-тесту Жозефіна знайшла 35 своїх братів та сестер по батьківській лінії й згодом зв'язалася з ними. Нові родичі прийняли жінку з великою теплотою.

"Таке відчуття, ніби ми знаємо одне одного усе своє життя. Вони запросили мене на щорічну зустріч та зводили на могилу батька", — зазначила британка, якій у зрілому віці вдалося знайти сім'ю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.

Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.