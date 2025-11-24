Жінка звернулася до копів через дивну поведінку чоловіка: правда шокувала всіх (фото)

Поведінка 66-річного чоловіка змусила його дружину запідозрити спочатку зраду з іншою. Та коли вона звернулася до поліції та почула правду, то це шокувало мешканку країни Вранішнього сонця.

Виявилося, що її 66-річний чоловік виграв у лотерею 600 мільйонів єн (приблизно 162 млн гривень) та вирішив приховати виграш, аби вести життя у розкоші. Про це повідомляє South China Morning Post.

Чоловік з іменем "С" є пенсіонером великої виробничої компанії, живе у Токіо з дружиною на спільну місячну пенсію в 300 тисяч єн (майже 81 тис. гривень). Попри високі витрати на життя у місті та додаткові витрати на навчання двох дітей, у сім’ї накопичилося 27 мільйонів єн (майже 7,3 млн гривень).

Журналісти пишуть, що "С" проводив дні, читаючи газету у місцевій кав’ярні, а після сніданку купував кілька лотерейних білетів щодня. Одного дня йому повідомили про виграш та запропонували відвідати банк, де він дізнався, що став володарем головного призу — 600 мільйонів єн (понад 162 млн ₴).

"Це нереально. Сума така велика, що навіть трохи лякає. Я чув, що шанси виграти менші, ніж бути ураженим блискавкою. Це просто ще один досвід у моєму житті", — каже чоловік.

Замість того щоб повідомити дружину, яка суворо контролювала сімейний бюджет і забороняла навіть пити пиво чи купувати щось крім старого дешевого автомобіля, S вирішив приховати виграш. Він сказав їй, що виграв лише 5 мільйонів єн (приблизно 1,35 млн гривень) і планує витратити їх на ремонт дому.

Однак він купив розкішний автомобіль, забронював численні відпочинки у висококласних гарячих джерелах та подорожував Японією, витративши 18 мільйонів єн (майже 4,86 млн ₴) лише за шість місяців. Щоб уникнути підозр, "С" щодня користувався метро, діставшись до паркінгу, де стояв його новий автомобіль, носив старий одяг і дистанціювався від звичного кола спілкування.

Та таємне життя незабаром призвело до почуття провини та самотності — він часто бачив інші сім’ї з дітьми і замислювався про власну родину, а також згадав болючі спогади про батька, який помер на самоті після розлучення та банкрутства. "С" усвідомив, що всі його негативні емоції пов’язані саме з лотерейним виграшем.

"Якби ці гроші були зароблені власними зусиллями, я був би гордий. Але багатство, яке приходить без зусиль, пробуджує неприємні спогади і перевертає життя", — зізнався чоловік.

Згодом чоловік після викриття та докорів совісті звернувся до фінансового консультанта і вирішив інвестувати майже 500 мільйонів єн (понад 135 млн гривень) у страхування, призначивши дружину та дітей бенефіціарами інвестицій. Він сподівається, що гроші забезпечать сім’ю після його смерті.

Історія чоловіка викликала дискусії у соціальних мережах. Один користувач зазначив: "Для звичайних людей раптове багатство часто не приносить щастя, а швидше спричиняє конфлікт цінностей і кризу ідентичності".

