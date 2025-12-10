Виграв ціле багатство та розтринькав усе: типова історія лотерейного мультимільйонера (фото)

Історія шотландця Коліна Віра, який виграв у лотерею шалену суму, показує, як гроші можуть вплинути на життя родини та близьких. Водночас британець повторив історію багатьох переможців — утратив усе та свою родину.

Колишній співробітник шотландського телеканалу STV та його дружина Крістін зірвали джекпот в £161 мільйон (майже 9,1 млрд грн), який був одним із найбільших джекпотів за всю історію Британії. Про це розповідає LADBible.

Після шаленого виграшу, містер Вір витратив майже £40 мільйонів (2,26 млрд грн) всього за вісім років. Це означало приблизно £100 тисяч (5,6 млн грн) на тиждень до його смерті у 2019 році, менш ніж через рік після розлучення з Крістін.

За даними банківських виписок, він втілював у життя бажання, про які більшість лише тільки може мріяти — розкішні автомобілі, подорожі, нові будинки, погашення боргів, допомога друзям і родині, а також благодійні внески. Зокрема, містер Вір придбав 55% футбольного клубу Partick Thistle, щоб передати його громаді, а також трьох чистокровних скакових коней, серед яких і ірландська кобила If You Say Run.

Подружжя також активно займалося благодійністю — вони створили Weir Charitable Trust, що підтримує місцеві шотландські громади та дрібні благодійні організації. Відомо, що вони пожертвували £800 тисяч (45 млн грн) клубу Largs Thistle та £50 тисяч (2,83 млн грн) на навчання тенісного таланту Росса Вілсона в академії Енді Маррея.

Пара жила на широку ногу протягом восьми років Фото: Daily Mail

У 2012 році подружжя оплатило протез ноги для 13-річного Кірана Максвела, допомігши родині зібрати кошти. Колін Вір також робив внески на мистецтво, меблі та ювелірні вироби. Також чоловік підтримував Шотландську національну партію та кампанію за незалежність Шотландії.

Однак у 2019 році стало відомо, що дружина Крістін після восьми років після виграшу подала на розлучення. Після його смерті перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен сказала, що відданість Коліна справі шотландської незалежності та його щедрість "не можна переоцінити", а рух за незалежність "втратив справжнього друга".

Наразі відомо, що після смерті чоловіка на його рахунках може перебувати восьмизначна сума після розлучення та витрат за період з 2011 до 2019 року. Доля цих грошей залишилася невідомою, однак журналісти підсумували історію шотландця наступним чином: "Для Коліна Віра виграш у лотерею став не лише можливістю розкоші, а й шансом втілити власні мрії та підтримати тих, кому пощастило менше".

