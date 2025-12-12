Пара стала мультимиллионерами, избежав проклятия "победителей лотереи" (видео)

В 2010 году супруги Джеки и Гилберт Сиснеросы из Калифорнии (США) неожиданно для себя сорвали джекпот в лотерее Mega Millions. Однако семья решила не транжирить деньги, а воплотить свою давнюю мечту.

Перед тем как делать крупные покупки и изменить свой быт, они основали собственный фонд Сиснеросов, который впоследствии профинансировал создание Института для поддержки молодых американцев латиноамериканского происхождения. Об этом пара рассказала в эксклюзивном интервью People.

История семьи-благотворителей началась в 2010 году, когда Гил и Джеки ужинали в стейк-хайсе и подумали, что сыграли в лотерею. В то время мужчина менял работу, а женщина работала ночным редактором на местном телевидении.

Две недели спустя Джеки работала в ночную смену и услышала, что кто-то выиграл в Mega Millions $266 миллионов (более 11,2 млрд грн), а билет купили в том же ресторане, где Гил брал ужин. Они сверили номера, и стало ясно — билет принадлежал им.

"Я просто начала плакать. Это был самый большой момент облегчения", — признается Гил.

Еще до крупных покупок они выполнили обещание — основали Фонд Гилберта и Джеки Сиснеросов, а затем в Вашингтоне открылся Институт лидерства испаноязычной молодежи Сиснеросов. С тех пор помог сотням студентов, преимущественно латиноамериканского происхождения, получить доступ к качественному образованию.

"Как много на самом деле нужно человеку? Мы подумали: вот на этом мы можем жить. А остальное направим на создание нашего фонда", — объясняет Гил.

Выигрыш также позволил Сиснеросам осуществить то, что они считали недостижимым: стать родителями. После лет долгов и проблем с фертильностью Джеки прошла процедуру ЭКО и в 2014 году родила двойняшек — Александра и Кристофера.

"Одно из первых, что сказал Гил, было: "Вау, мы можем покупать органическую еду, и мы можем иметь детей"", — смеется Джеки.

Конечно, пара позволила себе некоторые роскоши — дом с бассейном, новые автомобили, путешествия, сезонные билеты на матчи бейсбольных команд Dodgers и Chargers. Но значительную часть состояния они сохранили и управляли им осторожно, советуясь с финансовыми консультантами.

"Нужно всегда возвращаться к классным специалистам. Не надо идти к горе-юристу через дорогу", — говорит с юмором Гил.

Несмотря на изменения в жизни, они стремились сохранить простоту. Джеки до сих пор покупает одежду детям в популярном магазине Target, а для себя — в TikTok Shop. Для соседей они и дальше "нормальная семья", и их сыновья узнали о выигрыше только недавно — случайно, через Google.

Сам Гил говорит, что планирует заняться политикой после службы в ВМС США, а затем после работы в Минобороны страны и в консультативном совете при Палате представителей США. Он признается, что почувствовал, что может "делать значительно больше", — говорит он.

Сегодня супруги делят время между Калифорнией и Вашингтоном, а больше всего их трогает не роскошь, а возможность помогать. Джеки говорит, что они правильно поступили с состоянием, не растранжирив его, а вложив в очень хорошее дело.

"Когда я оглядываюсь назад и вижу жизни, которые мы направили на лучший путь. я понимаю: наше намерение всегда было в том, чтобы делать добро тем, что мы имели", — подчеркивает Джеки

Несмотря на богатый статус, они сохранили маленькие привычки из прошлого — до сих пор время от времени ужинают в том самом стейкгаусе, где все началось 10 лет назад. Супруги говорят, что главный секрет после победы в лотерее — быть внимательными.

"Просто будьте внимательны и не витайте в небесах. И также не позволяйте деньгам изменить вас — измените лучше мир с этими деньгами", — резюмирует Гилберт.

