Пара стала мультимільйонерами, уникнувши прокляття "переможців лотереї" (відео)

В 2010 році подружжя Джекі та Гілберт Сіснероси з Каліфорнії (США) неочікувано для себе зірвали джекпот у лотереї Mega Millions. Однак сім'я вирішила не протинькувати гроші, а втілити свою давню мрію.

Перед тим як робити великі покупки та змінити свій побут, вони заснували власний фонд Сіснеросів, який згодом профінансував створення Інституту для підтримки молодих американців латиноамериканського походження. Про це пара розповіла в ексклюзивному інтерв'ю People.

Історія сім'ї-благодійників почалася у 2010 році, коли Гіл та Джекі вечеряли в стейк-хайсі та подумали зіграли в лотерею. На той час чоловік змінював роботу, а жінка працювала нічним редактором на місцевому телебаченні.

Два тижні потому Джекі працювала в нічну зміну та почула, що хтось виграв у Mega Millions $266 мільйонів (понад 11,2 млрд грн), а квиток купили в тому самому ресторані, де Гіл брав вечерю. Вони звірили номери, і стало ясно — квиток належав їм.

"Я просто почала плакати. Це був найбільший момент полегшення", — зізнається Гіл.

Ще до великих покупок вони виконали обіцянку — заснували Фонд Гілберта та Джекі Сіснеросів, а потім у Вашингтоні відкрився Інститут лідерства іспаномовної молоді Сіснеросів. Відтоді допоміг сотням студентів, переважно латиноамериканського походження, отримати доступ до якісної освіти.

"Як багато насправді потрібно людині? Ми подумали: ось на цьому ми можемо жити. А решту спрямуємо на створення нашого фонду", — пояснює Гіл.

Виграш також дозволив Сіснеросам здійснити те, що вони вважали недосяжним: стати батьками. Після років боргів і проблем із фертильністю Джекі пройшла процедуру ЕКЗ і у 2014 році народила двійнят — Александра та Крістофера.

"Одне з перших, що сказав Гіл, було: "Вау, ми можемо купувати органічну їжу, і ми можемо мати дітей"", — сміється Джекі.

Звісно, пара дозволила собі деякі розкоші — будинок із басейном, нові автомобілі, подорожі, сезонні квитки на матчі бейсбольних команд Dodgers та Chargers. Але значну частину статків вони зберегли й управляли ними обережно, радячись із фінансовими консультантами.

"Потрібно завжди вертатися до класних фахівців. Не треба йти до горе-юриста через дорогу", — говорить з гумором Гіл.

Попри зміни у житті, вони прагнули зберегти простоту. Джекі досі купує одяг дітям у популярному магазині Target, а для себе — у TikTok Shop. Для сусідів вони й надалі "нормальна родина", і їхні сини дізналися про виграш лише нещодавно — випадково, через Google.

Сам Гіл говорить, що планує зайнятися політикою після служби в ВМС США, а потім після роботи в Міноборони країни та в консультативній раді при Палаті представників США. Він зізнається, що відчув, що може "робити значно більше", — каже він.

Сьогодні подружжя ділить час між Каліфорнією та Вашингтоном, а найбільше їх зворушує не розкіш, а можливість допомагати. Джекі говорить, що вони правильно вчинили зі статками, не розтринькавши їх, а вклавши у дуже добру справу.

"Коли я озираюся назад і бачу життя, які ми направили на кращий шлях. я розумію: наш намір завжди був у тому, щоб робити добро тим, що ми мали", — підкреслює Джекі

Попри заможний статус, вони зберегли маленькі звички з минулого — досі час від часу вечеряють в тому самому стейкгаусі, де все почалося 10 років тому. Подружжя каже, що головний секрет після перемоги в лотереї — бути уважними.

"Просто будьте уважними та не витайте в небесах. І також не дозволяйте грошам змінити вас — змініть краще світ з цими грошима", — резюмує Гілберт.

