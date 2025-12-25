Історичний виграш на Різдво: один білет у лотереї приніс $1,817 млрд американцю

Різдвяний розіграш Powerball у США завершився однією з найрезонансніших подій в історії лотерей — понад 1,8 мільярда доларів виграв квиток, проданий у штаті Арканзас. Такий результат став другим за масштабом серед усіх американських лотерей і найбільшим для Powerball у 2025 році.

Як повідомляє видання Reuters, вирішальний тираж відбувся у середу ввечері після серії розіграшів без переможців. Ще в понеділок жоден із гравців не зміг вгадати повну комбінацію чисел, тому джекпот знову було перенесено. Напередодні Різдва інтерес до гри різко зріс, а активні продажі квитків упродовж останніх годин суттєво збільшили призовий фонд, який сягнув 1,817 мільярда доларів.

За інформацією офіційного сайту Powerball, нинішній виграш поступається за розміром лише рекордному джекпоту у 2,04 мільярда доларів, який було виграно в Каліфорнії у 2022 році. У межах поточного року жоден інший розіграш Powerball не наближався до такої суми.

Переможну комбінацію сформували числа 4, 25, 31, 52, 59 і номер Powerball 19. Результати стали відомі приблизно за годину до опівночі. Статистика лотереї залишається незмінною — шанс зірвати головний приз становить один до 292,2 мільйона, що робить подібні виграші надзвичайно рідкісними.

Для Арканзасу різдвяний джекпот став особливою подією. За всю історію участі штату в Powerball виграшний квиток із головним призом тут продавали лише вдруге, а попередній випадок був зафіксований ще у 2010 році.

Вартість участі в лотереї залишається доступною і становить 2 долари за квиток. Переможець може отримати кошти у вигляді регулярних виплат протягом 29 років або обрати одноразову готівкову суму, яка оцінюється приблизно у 834,9 мільйона доларів до сплати податків.

Чи були у Powerball схожі рекорди до цього

Попередній великий джекпот Powerball було виграно 6 вересня, коли два квитки, придбані в Міссурі та Техасі, поділили між собою приз у 1,787 мільярда доларів. Сам принцип гри передбачає поступове зростання джекпоту після кожного розіграшу без переможця, що з часом перетворює лотерею на загальнонаціональну подію.

Голова Powerball Product Group і генеральний директор лотереї штату Айова Метт Строун зазначив, що йдеться про винятковий виграш, здатний повністю змінити життя людини. За його словами, саме такі суми привертають увагу мільйонів гравців по всій країні.

Історія Powerball знає небагато святкових перемог. Джекпот лише один раз вигравали напередодні Різдва у 2011 році, а безпосередньо в день свята головний приз діставався переможцям чотири рази. Великі виграші традиційно стимулюють продаж квитків і збільшують надходження до державних лотерейних програм, кошти з яких спрямовують на підтримку освіти та інших суспільних потреб.

Перед різдвяним тиражем удача усміхнулася й іншим учасникам. У понеділковому розіграші по всій території США було зафіксовано дев’ять другорядних виграшів по одному мільйону доларів. Попри загальний ажіотаж, організатори нагадують, що навіть за рекордних сум імовірність виграти головний приз залишається вкрай низькою, а кожен квиток для більшості гравців є радше надією, ніж реальним шансом на миттєве багатство.

