Золото Сталіна шукали 40 років: як вдалося знайти найбільший скарб часів Другої світової війни

Понад 400 золотих злитків прямували до США як плата за військову допомогу від СРСР, коли німецькі кораблі потопили британське судно Edinburgh.

Корабель затонув у 1942 році у Баренцевому морі разом з 58 членами екіпажу. Також на дні моря були поховані 465 золотих злитків Йосипа Сталіна, пише Popular Mechanics.

Втрачене золото пролежало на дні моря майже 40 років поки його не дістали під час рятувальної операції, де не було знайдено більшість злитків. Операція 1981 року, яку назвали "порятунком століття", вимагала від команди дайверів не тільки знайти затонуле судно, але й провести роботи в крижаних водах недалеко від Мурманська.

Як золото СРСР опинилося на дні Баренцевого моря

Коли 28 квітня 1942 року корабель Edinburgh вирушив з Росії до США, його місією було доставити золоті злитки з Радянського Союзу до Америки за товари, вкрай необхідні для військових потреб. Але лише через кілька днів після відплиття судна німецькі літаки помітили корабель та його конвой. Тоді німці відправили підводні човни та три есмінці, розпочавши атаку.

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Британське судно Edinburgh затонуло 1942 році Фото: Скріншот

Дві торпеди з підводних човнів підбили Edinburgh. Під час трагедії загинуло 58 моряків, але близько 750 людей були врятовані. Коли інші кораблі буксирували його до порту, трапилася ще одна атака, яка остаточно потопила судно в Баренцевому морі.

Через те, що золото на борту було застраховане від воєнних ризиків, підписаним радянською торговою делегацією воєнного часу в Лондоні у 1942 році, вилучення золота із затонулого корабля не було негайним пріоритетом.

Чому пошуки золотих злитків відклали на десятиліття

Але як розповіла Мішель Блегг дослідниця Інституту сучасної британської історії, перший контракт на порятунок золота був укладений у 1954 році, але його було відкладено через позицію Радянського Союзу, який не хотів співпрацювати та закликав не турбувати могилу моряків.

Розмови про втрачене золото Сталіна стихли до кінця 1970-х років. Аж поки у справу не втрутився директор компанії Jessop Marine Recoveries Кіт Джессоп, який створив консорціум, об'єднавши зусилля з британською водолазною фірмою Wharton & Williams, німецькою Асоціацією судновласників Offshore Services Association та британською компанією морських досліджень Racal-Decca, щоб виграти контракт від уряду Британії. Документ передбачав, що він нічого не отримає, якщо нічого не знайде, але отримає 45% вартості будь-якого видобутого золота.

Спочатку команда визначила зону пошуку корабля на основі розповідей тих, хто вижив, та історичних записів у поєднанні зі звітами норвезьких рибалок. У квітні 1981 року, визначивши зону пошуку, команда використала ехолот та сонар, щоб знайти уламки корабля. 14 травня 1981 року команда дійшла висновку, що знайшла зотонулий корабель, який був у хорошому стані.

Команда кінця серпня 1981 року була готова до відрядження. Команда водолазів та допоміжна група, а також представники урядів Радянського Союзу та Великої Британії, вирушили до місця затонулого судна. Водолази досліджували уламки, живучи та працюючи у складних умовах протягом 30 днів. Вони вдихали суміш гелію та кисню, що запобігала азотному наркозу.

Небезпечна експедиція, яка увійшла в історію

Водолази мусили прорізати корпус і витратили тиждень на розчищення шляху до бомбового відділення, в якому все ще знаходилися бойові боєприпаси.

"Це був морський еквівалент місячної прогулянки. Безсумнівно, це було найбільше полювання за скарбами 20-го століття", — сказав Рік Вортон з компанії Wharton & Williams.

Після тижнів підводних зусиль, 16 вересня по радіо пролунав дзвінок від 27-річного дайвера Джона Россьє.

"Я знайшов золото! Я знайшов золото!", — повідомив він.

Потім екіпаж піднімав по 40 золотих злитків у металевій клітці, кожен вагою 23 фунти. Радянський спостерігач Ігор Ільїн, назвав це "найкращим радянським золотом".

Тоді консорціум врятував 431 з 465 злитків, перш ніж несприятлива погода змусила їх покинути корабель. Золото було розділено: 161 злиток дістався консорціуму, а решту розділили між Радянським Союзом та Міністерством торгівлі Великої Британії. Консорціум повернувся у 1986 році, щоб врятувати ще 29 злитків, залишивши лише п'ять невпізнаними.

Нагадаємо, що під час ремонту своєї ферми у Західному Дорсеті, що у Британії, подружжя випадково викопало старовинні монети XVII століття.

Також Ієн Сейєр знайшов два золоті злитки вартістю 3,23 мільйона доларів США, які були вкрадені нацистами та проштамповані свастиками. Тепер він хоче, щоб президент США оприлюднив документи, які допоможуть йому знайти більше дорогоцінностей.