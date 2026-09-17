15 лет в бетонном плену: сириец пробил стену и достал сокровище, которое хотел уничтожить Асад (видео)

Вернувшись в освобожденный Дамаск после 15 лет эмиграции, сириец сломал замурованную стену своего дома и обнаружил полностью уцелевшую секретную библиотеку, которую он прятал от репрессивных облав режима Асада.

Гражданин Сирии вернулся в свой родной дом в Дамаске после 15 лет вынужденной эмиграции и обнаружил, что его замаскированная библиотека, которую он прятал от возможной конфискации и уничтожения режимом Башара Асада, осталась нетронутой. Об этом сообщило издание Al Jazeera, которое осветило возвращение сирийского эмигранта в освобожденный Дамаск.

Об этой истории стало известно после появления в сети видео, на котором мужчина разрушает стену в своём доме и достаёт книги, которые хранились там с 2011 года.

По данным журналистов, мужчина, известный как Абу Билал, в октябре 2011 года был вынужден покинуть родину и уехать в Кувейт, спасаясь от преследований со стороны диктатуры Башара Асада. Это происходило на фоне протестов и начала войны в Сирии.

Видео дня

Вот только перед отъездом в Кувейт он решил замуровать свою домашнюю библиотеку, чтобы уберечь книги от повреждения и возможных преследований со стороны режима Башара Асада, ведь большинство книг находилось под строгим запретом режима. В распространенных сообщениях отмечается, что среди книг были научные и религиозные издания. Также за стеной хранились документы, сертификаты и другие личные материалы.

Чтобы уберечь литературу от уничтожения во время обысков, владелец возвел фальшивую стену внутри дома и полностью замуровал за ней все экземпляры.

Вернувшись домой 24 августа 2026 года, Абу Билал начал разбирать стену. Оказалось, что все книги сохранились в идеальном состоянии — без каких-либо повреждений или следов влаги за полтора десятилетия. Владелец коллекции признался, что спасённая библиотека стала для него символом стойкости и долгожданного возвращения свободы.

Что известно о цензуре во времена режима Асада

Во времена Башара Асада цензура в Сирии носила системный характер и распространялась не только на прессу, но и на книги, телевидение, интернет и публичные высказывания. В частности, под запретом находились книги, критиковавшие власть или затрагивавшие политически чувствительные темы. Министерства информации и культуры контролировали импорт и распространение иностранных и сирийских изданий.

Государственный департамент США в отчете о правах человека за 2023 год прямо отмечал: "Книги, критикующие режим, были запрещены".

После падения режима в декабре 2024 года международные организации и СМИ начали более подробно описывать, как работала эта система. Например, сирийские издатели рассказывали The Guardian, что спецслужбы регулярно проверяли книжные магазины и издательства, а запрещённую литературу приходилось прятать.

Что известно о режиме Асада

Режим Башара Асада, находившийся у власти в Сирии с 2000 по декабрь 2024 года, опирался на жесткую систему политического контроля, спецслужбы и подавление оппозиции.

После начала восстания в 2011 году власти прибегали к массовым арестам, пыткам, насильственным исчезновениям и другим репрессиям в отношении противников режима и гражданского населения. Международные правозащитные организации также зафиксировали удары по гражданским объектам, принудительное перемещение населения и применение химического оружия, обвинив силы Асада в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Свобода слова и СМИ была существенно ограничена: власти контролировали местные СМИ, применяли цензуру, преследовали журналистов и вынуждали их к самоцензуре. За критику президента, его семьи и силовых структур грозило тюремное заключение, а политическая оппозиция фактически не имела возможности свободно действовать.

8 декабря 2024 года режим Асада пал после наступления вооружённых оппозиционных группировок, положив конец более чем 50-летнему правлению семьи Асадов в Сирии.

Напомним, в Сирии суд приговорил двоюродного брата бывшего президента Башара Асада, Вассима аль-Асада, к смертной казни, признав его виновным в убийствах и пытках, квалифицированных как военные преступления и преступления против человечности. Согласно материалам дела, он создавал вооружённые формирования, которые участвовали в боевых операциях против гражданского населения в Восточной Гуте.

Кроме того, мы писали, что у женатого Башара Асада был целый гарем любовниц и даже собственный "Эпштейн", который поставлял ему женщин.