В Сирии приговаривают к смертной казни кузенов беглого диктатора Асада: где прячется он сам

На этой неделе сирийский суд вынес смертный приговор заключенному Вассиму аль-Асаду, двоюродному брату беглого диктатора Башара аль-Асада. Вассиму аль-Асаду был предъявлен целый ряд обвинений, в том числе его обвиняют в пытках и убийствах.

Вассим стал первым членом семьи Асада, которому вынесли приговор лично. Башар аль-Асад и его брат Махер аль-Асад были приговорены заочно, поскольку сбежали в Россию, где сейчас и находятся, сообщает Daily Mail.

Вассима аль-Асада приговорили к смертной казни

Судья Фахр ад-Дин аль-Арьян заявил, что Вассим аль-Асад был признан виновным в многочисленных убийствах и "убийствах, сопровождавшихся пытками и жестокостью... классифицируемых как преступления против человечности", добавив, что "поэтому он приговорен к смертной казни". Также кузена Асада обвиняют в создании и руководстве военизированных группировок, и в участии в военных операциях против мирного населения в Восточной Гуте, в результате которых погибли обычные сирийские граждане.

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В рамках того же дела к смертной казни был приговорен и двоюродный брат Асада по материнской линии, Атеф Наджиб, признанный виновным в организации смертоносных репрессий в южной провинции Дараа, которые привели к восстанию, а затем и к гражданской войне.

Толпа людей собралась у здания суда в центре Дамаска, чтобы услышать вердикт.

Асад и его брат Махер бежали в Россию после падения правительства 20 месяцев назад и получили политическое убежище. Новые правители Сирии обратились к России с просьбой выдать Асадов. Но ответа пока не получили.

Наджиб, в отношении которого Министерство финансов США ввело санкции в апреле 2011 года, был задержан в сельской местности Латакии на северо-западе Сирии и является одним из самых высокопоставленных чиновников, представших перед судом. За свою жестокость он получил прозвище "Мясник". Известно, что он насмерть забил двух подростков за оскорбительное граффити на заборе.

Наджиб — бывший бригадный генерал сирийской армии, возглавлявший Управление политической безопасности в провинции Дараа на юге Сирии при Асаде в 2011 году.

За время его правления более десятка подростков, написавших антиправительственные граффити на стене школы в Дараа, были арестованы и подвергнуты пыткам. Этот случай стал катализатором массовых протестов против репрессивной политики сил безопасности Асада.

Протесты были подавлены жестокими репрессиями правительства и переросли в 14-летнюю гражданскую войну, которая закончилась свержением Асада и его бегством.

Махер Асад был бывшим командиром 4-й бронетанковой дивизии сирийской армии, которую сирийские оппозиционные активисты обвиняют в убийствах, пытках, вымогательстве и торговле наркотиками, а также в создании собственных центров содержания под стражей.

Суд заочно приговорил к смертной казни шестерых бывших военных и сотрудников служб безопасности. Среди осужденных – бывший министр обороны Фахд аль-Фрейдж и Луай аль-Али, возглавлявший военную разведку в провинции Дараа в 2011 году.

При правлении Башара Асада сирийские правительственные силы массово убивали мирных жителей в рамках своей стратегии по защите от гражданской войны, которая опустошала страну в период с 2011 по декабрь 2024 года.

Башар Асад бежал из Сирии в Россию Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Считается, что правительство несет ответственность за гибель 90 процентов из более чем 300 000 мирных жителей, погибших за этот период.

В период с 2011 по 2023 год еще 154 000 человек были похищены, а более 135 000 человек, включая женщин и детей, подверглись пыткам, оказались в тюрьме и были там убиты.

Однако, пожалуй, наибольшую печальную "известность" Асад получил, когда его войска применяли химическое оружие против собственного населения. Согласно исследованию Института глобальной государственной политики, силы, поддерживающие Асада, совершили около 330 химических атак в период с 2012 по 2019 год.

Наиболее часто используемым химическим веществом был хлор, хотя также применялись зарин и сернистый иприт. Все три вещества запрещены к применению в войне международным правом.

Стивен Рапп, бывший специальный посланник США по вопросам военных преступлений, заявил в 2014 году после обнародования доказательств пыток при режиме Асада:"Это такая машина жестокой смерти, какой мы, честно говоря, не видели со времен нацистов".

Многие сирийцы бежали из родной страны, так, только Турция приняла в 2023 году 3,3 миллиона сирийских беженцев.

Где сейчас беглый диктатор Башар Асад и его семья

По имеющимся данным, свергнутый правитель Сирии сейчас проживает в трех квартирах в роскошном высотном здании с торговым центром на первом этаже в Москве после того, как его бывший союзник Владимир Путин эвакуировал его и его семью из страны военным самолетом.

Владимир Путин приютил коллегу-диктатора Фото: ТАСС

После побега Асад вернулся к своей прежней работе офтальмологом. Это та роль, к которой он готовился в молодости в Лондоне – лечить элиту российской столицы. В 1994 году его срочно вернули в страну, после того, как его старший брат погиб в ДТП. Башара отправили в военную академию и стали готовить к роли наследника.

В 2025 году, через год после его бегства, его друг рассказал, что Башар Асад изучает русский язык и снова совершенствует свои знания в области офтальмологии: "Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в ​​Дамаске".

Также известно, что Башар Асад проводит много времени за онлайн-видеоиграми, несмотря на то, что ему разрешено свободно передвигаться по Москве и своей загородной вилле за пределами российской столицы.

Ему предоставили телохранителей из частной охранной фирмы, оплачиваемых российским правительством.

Семья Асада уехала в РФ вместе с ним Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Друг добавил, что бывший диктатор ведет "очень тихую жизнь": "У него очень мало контактов с внешним миром, если вообще есть. Он общается только с парой человек, которые были в его дворце, например, с Мансуром Аззамом (бывший министр по делам президента Сирии) и Яссаром Ибрагимом (главным экономическим соратником Асада)".

Источник, близкий к Кремлю, сообщил: "Путин не терпит лидеров, которые теряют контроль над властью, а Асад больше не воспринимается ни как влиятельная фигура, ни даже как интересный гость, которого можно пригласить на ужин".

Напомним, ранее стало известно, что у женатого Башара Асада был целый гарем любовниц и даже собственный "Эпштейн", который поставлял ему женщин.

И хоть Башара Асада окружает охрана, беглого сирийского диктатора отравили в Москве, но он выжил.