У сирийского диктатора Асада был целый гарем любовниц и даже свой "Эпштейн", — СМИ

Башар Асад, был "одержим сексом" и даже имел собственного "Джеффри Эпштейна" – известную журналистку, которая сводила его с женами высокопоставленных сирийских чиновников. Но ее посредничество закончилось гибелью. Причем, считается, что приказ о ее убийстве отдал сам Асад.

За стенами дворца в Дамаске сформировался образ Башара Асада — рассеянного, тщеславного лидера, больше поглощенного сексуальными интригами и играми на смартфонах, чем спасением рушащегося режима. Он отстранил от дел опытных влиятельных деятелей из эпохи своего отца, заменив их более молодыми ставленниками, которые не смели ему перечить. И тратил больше времени на любовные приключения, чем на управление Сирией, пишет Daily Mail.

Луна аль-Шибл была найдена мертвой в своем БМВ Фото: Скриншот

Доверенным лицом и любовницей Башара Асада быда Луна аль-Шибл, журналистка телеканала "Аль-Джазира", которая также была его советницей.

Именно Луна аль-Шибл поставляла сирийскому диктатору любовниц, в том числе жен высокопоставленных сирийских офицеров.

Но в 2024 году Луна погибла при загадочных обстоятельствах. Ее нашли мертвой в ее автомобиле BMW на шоссе под Дамаском.

Государственные СМИ утверждали, что это было дорожно-транспортное происшествие, но при этом машина не пострадала, а череп женщины был раздроблен. Ходили слухи, что Иран заказал ее убийство за якобы утечку данных о целях в Израиль.

Но другие инсайдеры рассказывают более мрачную историю: по их словам, сам Асад приказал убить бывшую пассию, после того, как она начала передавать разведывательные данные России и перестраховываться по мере ослабления его власти, после 24 лет "на троне".

Привлекали Башара Асада не только женщины, но и видеоигры, о чем рассказывают его многочисленные помощники. По словам одного бывшего боевика "Хезболлы", Асад часами играл в Candy Crush даже во время важных совещаний.

Башар Асад изменял своей жене Фото: Скриншот

А когда 27 ноября 2024 года повстанцы начали наступление на Алеппо, Асад находился в России, где его сын должен был защитить докторскую диссертацию. Когда оборона Алеппо рухнула, Асад остался в Москве, к изумлению своих командиров на родине. Он, видимо рассчитывал на поддержку Путина, но в Кремле ему дали понять, что за него россияне воевать не будут. В итоге когда Асад прибыл в Дамаск, Алеппо уже пал.

И когда министры иностранных дел звонили ему с предложениями стабилизировать его правление, Асад отказывался отвечать, как сообщается, обижаясь на предположение, что ему, возможно, придется пойти на компромисс или разделить власть. Даже когда повстанцы уже были под Дамаском, Асад заявлял, что "победа неизбежна". Но сам он сбежал под покровом ночи, бросив своих самых ближайших помощников, на российском военном самолете.

Сейчас, как рассказывают инсайдеры, Башар Асад даже не пытается вернуть себе власть. Он живет в роскошных апартаментах в Москве, играет в видеоигры и совершенствует свои знания по офтальмологии, которую изучал до того, как смерть старшего брата вынудила его вернуться в Сирию из Лондона и стать наследником своего отца.

Путин не стал защищать Асада, но дал ему приют в России Фото: Kremlin.ru

Башар Асад по-прежнему находится в розыске у нового правительства Сирии, которое выдало ордер на его арест по обвинениям в умышленном убийстве, пытках и подстрекательстве к гражданской войне.

Напомним, ранее Башара аль-Асада выписали из московской больницы после отравления, нападавшие пытались обвинить Кремль в покушении.

Кроме Башара Асада в Россию сбежали его ближайшие соратники и родственники. И некоторые из них все еще надеются вернуть себе власть в Сирии.