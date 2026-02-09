У сирійського диктатора Асада був цілий гарем коханок і навіть свій "Епштейн", — ЗМІ

Башар Асад, був "одержимий сексом" і навіть мав власного "Джеффрі Епштейна" — відому журналістку, яка зводила його з дружинами високопоставлених сирійських чиновників. Але її посередництво закінчилося загибеллю. Причому, вважається, що наказ про її вбивство віддав сам Асад.

За стінами палацу в Дамаску сформувався образ Башара Асада — неуважного, марнославного лідера, більше зануреного в сексуальні інтриги та ігри на смартфонах, ніж у порятунок режиму, який руйнується. Він усунув від справ досвідчених впливових діячів з епохи свого батька, замінивши їх молодшими ставлениками, які не сміли йому перечити. І витрачав більше часу на любовні пригоди, ніж на управління Сирією, пише Daily Mail.

Луна аль-Шибл була знайдена мертвою у своєму БМВ Фото: Скриншот

Довіреною особою і коханкою Башара Асада була Луна аль-Шибл, журналістка телеканалу "Аль-Джазіра", яка також була його радницею.

Саме Луна аль-Шибл постачала сирійському диктатору коханок, зокрема дружин високопоставлених сирійських офіцерів.

Але 2024 року Луна загинула за загадкових обставин. Її знайшли мертвою в її автомобілі BMW на шосе під Дамаском.

Державні ЗМІ стверджували, що це була дорожньо-транспортна пригода, але при цьому машина не постраждала, а череп жінки був роздроблений. Ходили чутки, що Іран замовив її вбивство за нібито витік даних про цілі в Ізраїль.

Але інші інсайдери розповідають більш похмуру історію: за їхніми словами, сам Асад наказав вбити колишню пасію, після того, як вона почала передавати розвідувальні дані Росії і перестраховуватися в міру ослаблення його влади, після 24 років "на троні".

Приваблювали Башара Асада не лише жінки, а й відеоігри, про що розповідають його численні помічники. За словами одного колишнього бойовика "Хезболли", Асад годинами грав у Candy Crush навіть під час важливих нарад.

Башар Асад зраджував своїй дружині Фото: Скриншот

А коли 27 листопада 2024 року повстанці почали наступ на Алеппо, Асад перебував у Росії, де його син мав захистити докторську дисертацію. Коли оборона Алеппо впала, Асад залишився в Москві, на подив своїх командирів на батьківщині. Він, мабуть, розраховував на підтримку Путіна, але в Кремлі йому дали зрозуміти, що за нього росіяни воювати не будуть. У підсумку коли Асад прибув до Дамаска, Алеппо вже впав.

І коли міністри закордонних справ дзвонили йому з пропозиціями стабілізувати його правління, Асад відмовлявся відповідати, як повідомляється, ображаючись на припущення, що йому, можливо, доведеться піти на компроміс або розділити владу. Навіть коли повстанці вже були під Дамаском, Асад заявляв, що "перемога неминуча". Але сам він утік під покровом ночі, кинувши своїх найближчих помічників, на російському військовому літаку.

Зараз, як розповідають інсайдери, Башар Асад навіть не намагається повернути собі владу. Він живе в розкішних апартаментах у Москві, грає у відеоігри та вдосконалює свої знання з офтальмології, яку вивчав до того, як смерть старшого брата змусила його повернутися до Сирії з Лондона та стати спадкоємцем свого батька.

Путін не став захищати Асада, але дав йому притулок у Росії Фото: Kremlin.ru

Башар Асад, як і раніше, перебуває в розшуку в нового уряду Сирії, який видав ордер на його арешт за звинуваченнями в умисному вбивстві, тортурах і підбурюванні до громадянської війни.

Нагадаємо, раніше Башара аль-Асада виписали з московської лікарні після отруєння, нападники намагалися звинуватити Кремль у замаху.

Крім Башара Асада в Росію втекли його найближчі соратники та родичі. І деякі з них все ще сподіваються повернути собі владу в Сирії.