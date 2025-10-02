Скинутого сирійського диктатора Башара Асада отруїли в Москві

До лікарні Асад потрапив ще наприкінці вересня, але зрештою його виписали. А стан здоров'я диктатора, який втік із Сирії, оцінюють, як стабільний.

Related video

Сирійський центр із прав людини (SOHR) стверджує, що поваленого сирійського диктатора Башара аль-Асада, який переховується з сім'єю в Москві, виписали з лікарні після отруєння. Повідомляється з посиланням на джерело, що отруйники хотіли "поставити російський уряд у незручне становище і звинуватити Кремль в усуненні Асада".

Башар Асад утік із Сирії і переховується в РФ Фото: Kremlin.ru

Як стверджує співрозмовник SOHR, Башар Асад покинув лікарню в Москві вранці 30 вересня. Під час лікування Асада відвідували його брат Махер Асад і колишній генеральний секретар з питань президентства Мансур Азам.

Коли саме Башара Асада отруїли, не повідомляється. Але ще в січні 2025 року повідомлялося, що сирійському диктатору-втікачу несподівано стало зле, він "кашляв і задихався". Передбачалося, що це був замах, але офіційно Росія і сам Асад нічого не повідомляли.

Нагадаємо, Башар Асад і його сім'я втекли з Дамаска, Сирія, у грудні 2024 року. Наприкінці листопада 2024 року сирійські повстанці почали наступ проти урядових сил Башара Асада, які підтримують його, і російських військ. Вони заявили, що таким чином відповідають на посилення ударів російських і сирійських військово-повітряних сил по утримуваному повстанцями цивільному населенню в місті Ідліб.

Повстанці взяли під контроль десятки населених пунктів, зокрема, місто Алеппо, яке з 2016 року утримували війська Асада.

Башар Асад утік із Сирії Фото: Getty Images

Росія обіцяла надіслати додаткові сили на допомогу сирійським урядовим силам. А президент Сирії Башар аль-Асад обіцяв розгромити повстанців і повернути контроль над Алеппо.

Але в підсумку Асаду довелося тікати, як і членам його сім'ї. Пізніше його син Хафез Асад розповів, що з Сирії його вивезли росіяни на військовому літаку.

А тим часом ексклюзивні авто з колекції сирійського диктатора вирішили пустити з молотка.