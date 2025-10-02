Свергнутого сирийского диктатора Башара Асада отравили в Москве

В больницу Асад попал еще в конце сентября, но в итоге его выписали. А состояние здоровья диктатора, сбежавшего из Сирии, оценивают, как стабильное.

Сирийский центр по правам человека (SOHR) утверждает, что свергнутого сирийского диктатора Башара аль-Асада, скрывающегося с семьей в Москве, выписали из больницы после отравления. Сообщается со ссылкой на источник, что отравители хотели "поставить российское правительство в неудобное положение и обвинить Кремль в устранении Асада".

Башар Асад сбежал из Сирии и скрывается в РФ Фото: Kremlin.ru

Как утверждает собеседник SOHR, Башар Асад покинул больницу в Москве утром 30 сентября. Во время лечения Асада посещали его брат Махер Асад и бывший генеральный секретарь по вопросам президентства Мансур Азам.

Когда именно Башара Асада отравили, не сообщается. Но еще в январе 2025 года сообщалось, что беглому сирийскому диктатору неожиданно стало плохо, он "кашлял и задыхался". Предполагалось, что это было покушение, но официально Россия и сам Асад ничего не сообщали.

Напомним, Башар Асад и его семья сбежали из Дамаска, Сирия, в декабре 2024 года. В конце ноября 2024 года сирийские повстанцы начали наступление против поддерживающих его правительственных сил Башара Асада и российских войск. Они заявили, что таким образом отвечают на усиление ударов российских и сирийских военно-воздушных сил по удерживаемому повстанцами гражданскому населению в городе Идлиб.

Повстанцы взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, город Алеппо, который с 2016 года удерживали войска Асада.

Башар Асад сбежал из Сирии Фото: Getty Images

Россия обещала прислать дополнительные силы в помощь сирийским правительственным силам. А президент Сирии Башар аль-Асад обещал разгромить повстанцев и вернуть контроль над Алеппо.

Но в итоге Асаду пришлось бежать, как и членам его семьи. После его сын Хафез Асад рассказал, что из Сирии его вывезли россияне на военном самолете.

А тем временем эксклюзивные авто из коллекции сирийского диктатора решили пустить с молотка.