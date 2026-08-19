У Сирії засуджують до смертної кари кузенів диктатора-втікача Асада: де ховається він сам

Цього тижня сирійський суд виніс смертний вирок ув'язненому Вассіму аль-Асаду, двоюрідному брату диктатора-втікача Башара аль-Асада. Вассіму аль-Асаду було висунуто цілу низку звинувачень, зокрема його звинувачують у тортурах та вбивствах.

Вассім став першим членом сім’ї Асада, якому винесли вирок особисто. Башар аль-Асад та його брат Махер аль-Асад були засуджені заочно, оскільки втекли до Росії, де зараз і перебувають, повідомляє Daily Mail.

Вассіму аль-Асаду засудили до смертної кари

Суддя Фахр ад-Дін аль-Арьян заявив, що Васім аль-Асад був визнаний винним у численних вбивствах та "вбивствах, що супроводжувалися тортурами та жорстокістю... які класифікуються як злочини проти людяності", додавши, що "тому він засуджений до смертної кари". Також кузена Асада звинувачують у створенні та керівництві воєнізованими угрупованнями, а також в участі у військових операціях проти мирного населення у Східній Гуті, внаслідок яких загинули звичайні сирійські громадяни.

Відео дня

У рамках тієї самої справи до смертної кари було засуджено й двоюрідного брата Асада по материнській лінії, Атеф Наджиб, визнаний винним в організації смертоносних репресій у південній провінції Дараа, які призвели до повстання, а потім і до громадянської війни.

Біля будівлі суду в центрі Дамаска зібрався натовп людей, щоб почути вирок.

Асад і його брат Махер втекли до Росії після падіння уряду 20 місяців тому й отримали політичний притулок. Нові правителі Сирії звернулися до Росії з проханням видати Асадів. Але відповіді поки що не отримали.

Наджиб, щодо якого Міністерство фінансів США ввело санкції у квітні 2011 року, був затриманий у сільській місцевості Латакії на північному заході Сирії і є одним із найвищих чиновників, яких притягнуто до суду. За свою жорстокість він отримав прізвисько "М'ясник". Відомо, що він забив на смерть двох підлітків за образливе графіті на паркані.

Наджиб — колишній бригадний генерал сирійської армії, який очолював Управління політичної безпеки в провінції Дар’а на півдні Сирії за часів Асада у 2011 році.

За час його правління понад десяток підлітків, які написали антиурядові графіті на стіні школи в Дараа, були заарештовані та піддані тортурам. Цей випадок став каталізатором масових протестів проти репресивної політики сил безпеки Асада.

Протести були придушені жорстокими репресіями уряду і переросли у 14-річну громадянську війну, яка завершилася поваленням Асада та його втечею.

Махер Асад був колишнім командиром 4-ї бронетанкової дивізії сирійської армії, яку сирійські опозиційні активісти звинувачують у вбивствах, катуваннях, здирництві та торгівлі наркотиками, а також у створенні власних центрів утримання під вартою.

Суд заочно засудив до смертної кари шістьох колишніх військових та співробітників служб безпеки. Серед засуджених – колишній міністр оборони Фахд аль-Фрейдж та Луай аль-Алі, який очолював військову розвідку в провінції Дараа у 2011 році.

За правління Башара Асада сирійські урядові сили масово вбивали мирних жителів у рамках своєї стратегії захисту від громадянської війни, яка спустошувала країну в період з 2011 року по грудень 2024 року.

Башар Асад втік із Сирії до Росії Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Вважається, що уряд несе відповідальність за загибель 90 відсотків із понад 300 000 мирних жителів, які загинули за цей період.

У період з 2011 по 2023 рік ще 154 000 осіб було викрадено, а понад 135 000 осіб, зокрема жінки та діти, зазнали тортур, потрапили до в’язниці та були там вбиті.

Однак, мабуть, найбільшу сумну "популярність" Асад здобув, коли його війська застосували хімічну зброю проти власного населення. Згідно з дослідженням Інституту глобальної державної політики, сили, що підтримують Асада, здійснили близько 330 хімічних атак у період з 2012 по 2019 рік.

Найчастіше використовуваною хімічною речовиною був хлор, хоча також застосовувалися зарин і сірчистий іприт. Усі три речовини заборонені до застосування у війні згідно з міжнародним правом.

Стівен Рапп, колишній спеціальний посланник США з питань військових злочинів, заявив у 2014 році після оприлюднення доказів тортур за режиму Асада: "Це така машина жорстокої смерті, якої ми, чесно кажучи, не бачили з часів нацистів".

Багато сирійців втекли з рідної країни; так, лише Туреччина прийняла у 2023 році 3,3 мільйона сирійських біженців.

Де зараз перебуває диктатор-втікач Башар Асад та його родина

За наявними даними, повалений правитель Сирії наразі мешкає у трьох квартирах у розкішному багатоповерховому будинку з торговим центром на першому поверсі в Москві після того, як його колишній союзник Володимир Путін евакуював його та його родину з країни військовим літаком.

Володимир Путін надав притулок своєму колезі-диктатору Фото: ТАСС

Після втечі Асад повернувся до своєї колишньої роботи офтальмолога. Це та роль, до якої він готувався в молодості в Лондоні — лікувати еліту російської столиці. У 1994 році його терміново повернули до країни після того, як його старший брат загинув у ДТП. Башара відправили до військової академії й почали готувати до ролі спадкоємця.

У 2025 році, через рік після його втечі, його друг розповів, що Башар Асад вивчає російську мову і знову вдосконалює свої знання в галузі офтальмології: "Це його пристрасть, гроші йому явно не потрібні. Ще до початку війни в Сирії він регулярно займався офтальмологічною практикою в Дамаску".

Також відомо, що Башар Асад проводить багато часу за онлайн-відеоіграми, незважаючи на те, що йому дозволено вільно пересуватися Москвою та своєю заміською віллою за межами російської столиці.

Йому надали охоронців із приватної охоронної фірми, яких оплачує російський уряд.

Сім'я Асада виїхала до РФ разом із ним Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Друг додав, що колишній диктатор веде "дуже тихе життя": "У нього дуже мало контактів із зовнішнім світом, якщо вони взагалі є. Він спілкується лише з кількома людьми, які перебували в його палаці, наприклад, з Мансуром Аззамом (колишнім міністром у справах президента Сирії) та Яссаром Ібрагімом (головним економічним соратником Асада)".

Джерело, наближене до Кремля, повідомило: "Путін не терпить лідерів, які втрачають контроль над владою, а Асад більше не сприймається ані як впливова постать, ані навіть як цікавий гість, якого можна запросити на вечерю".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у одруженого Башара Асада був цілий гарем коханок і навіть власний "Епштейн", який постачав йому жінок.

І хоча Башара Асада оточує охорона, сирійського диктатора, який втік , отруїли в Москві, але він вижив.