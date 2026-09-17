У бетонному полоні 15 років: сирієць розбив стіну й дістав скарб, який хотів знищити Асад (відео)

Повернувшись до звільненого Дамаска через 15 років еміграції, сирієць розбив замуровану стіну власного будинку та виявив повністю уцілілу секретну бібліотеку, яку переховував від режимних зачисток Асада.

Громадянин Сирії повернувся до рідного дому в Дамаску через 15 років вимушеної еміграції та виявив недоторканою власну замасковану бібліотеку, яку він ховав від можливої конфіскації та знищення режимом Башара Асада. Про це написало видання Al Jazeera, яке висвітлило повернення сирійського емігранта до звільненого Дамаска.

Історія стала відомою після поширення відео, на якому чоловік руйнує стіну у своєму будинку та дістає книги, які залишалися там із 2011 року.

За даними журналістів, чоловік, відомий як Абу Білал, у жовтні 2011 року був змушений покинути батьківщину й виїхати до Кувейту, тікаючи від переслідувань диктатури Башара Асада. Це відбувалося на тлі протестів і початку війни в Сирії.

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От тільки перед своїм виїздом до Кувейту він вирішив замурувати свою домашню бібліотеку, щоб уберегти книги від пошкодження та можливих переслідувань з боку режиму Башара Асада, адже більшість книжок перебувала під суворою забороною режиму. У поширених повідомленнях зазначається, що серед книг були наукові та релігійні видання. Також за стіною зберігалися документи, сертифікати та інші особисті матеріали.

Щоб уберегти літературу від знищення під час обшуків, власник звів фальшиву стіну всередині будинку та повністю замурував за нею всі екземпляри.

Повернувшись додому 24 серпня 2026 року, Абу Білал почав розбирати стіну. Виявилось, що усі книжки виявилися в ідеальному стані — без жодних ушкоджень чи слідів вологи за півтора десятиліття. Власник колекції зізнався, що врятована бібліотека стала для нього символом витривалості та довгоочікуваного повернення свободи.

Що відомо про цензуру за часів режиму Асада

За часів Башара Асада цензура в Сирії була системною і стосувалася не лише преси, а й книжок, телебачення, інтернету та публічних висловлювань. Зокрема, під забороною були книжки, які критикували владу або порушували політично чутливі теми. Міністерства інформації та культури контролювали імпорт і поширення іноземних та сирійських видань.

Державний департамент США у звіті про права людини за 2023 рік прямо зазначав: "Книги, критичні до режиму, були незаконними".

Після падіння режиму в грудні 2024 року міжнародні організації та медіа почали детальніше описувати, як працювала ця система. Наприклад, сирійські видавці розповідали The Guardian, що спецслужби регулярно перевіряли книгарні та видавництва, а заборонену літературу доводилося ховати.

Що відомо про режим Асада

Режим Башара Асада, який перебував при владі в Сирії з 2000 до грудня 2024 року, спирався на жорстку систему політичного контролю, спецслужби та придушення опозиції.

Після початку повстання у 2011 році влада застосовувала масові арешти, катування, насильницькі зникнення та інші репресії проти противників режиму й цивільного населення. Міжнародні правозахисні організації також документували удари по цивільних об’єктах, вимушене переміщення населення та застосування хімічної зброї, звинувачуючи сили Асада у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Свобода слова та ЗМІ була суттєво обмежена: влада контролювала місцеві медіа, застосовувала цензуру, переслідувала журналістів і змушувала їх до самоцензури. Критику президента, його родини та силових структур могли карати ув’язненням, а політична опозиція фактично не мала можливості вільно діяти.

8 грудня 2024 року режим Асада впав після наступу збройних опозиційних угруповань, поклавши край більш ніж 50 рокам правління родини Асадів у Сирії.

Нагадаємо, у Сирії суд засудив двоюрідного брата колишнього президента Башара Асада Вассіма аль-Асада до смертної кари, визнавши його винним у вбивствах і тортурах, кваліфікованих як воєнні злочини та злочини проти людяності. За матеріалами справи, він створював збройні формування, які брали участь у бойових операціях проти цивільного населення у Східній Гуті.

Також ми писали, що у одруженого Башара Асада був цілий гарем коханок і навіть власний "Епштейн", який постачав йому жінок.