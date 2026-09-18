Зірки телешоу: Джеремі Кларксон розпродає знамениті авто зі своєї колекції (фото)

Джеремі Кларксон виставив на аукціон свої автомобілі. Усі вони знімалися у його телешоу The Grand Tour.

Із молотка підуть три авто Джеремі Кларксона, випущені в 70-80-х роках. Про них розповіли на сайті аукціону Iconic Auctioneers.

Усі три автомобілі — герої різних епізодів телепередачі The Grand Tour. Після зйомок Джеремі Кларксон вирішив викупити їх, проте вони роками стояли в гаражі на його фермі та не експлуатувалися, тому телеведучий вирішив знайти для них нових власників.

Lancia Beta Spider стала останнім авто Джеремі Кларксона в шоу The Grand Tour Фото: Iconic Auctioneers

"Зараз мені рідко випадає нагода водити ці особливі та досить відомі автомобілі чи насолоджуватися ними, тому, мабуть, краще, якщо вони потраплять до когось, хто зможе їх експлуатувати", — пояснив своє рішення Джеремі Кларксон.

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Найцінніше авто Джеремі Кларксона — темно-синя Lancia Beta Spider 1982 року, яка знялася у фінальному епізоді шоу The Grand Tour за його участю — "На коня" (2024 рік). Тоді Кларксон разом із Річардом Хаммондом та Джеймсом Меєм мандрували Зімбабве та Ботсваною. Авто оснащене фарами від Ferrari 308, дисками від Lancia Delta Integrale, а також спортивними кріслами та кермом.

Alfa Romeo GTV6 1983 року Фото: Iconic Auctioneers

Червона Alfa Romeo GTV6 1983 року стала героїнею епізоду "Витриманий скотч" 2019 року. Тріо ведучих помандрувало до Шотландії на недорогих класичних авто й Alfa Romeo Кларксона постійно ламалася.

Lincoln Continental Mark V 1978 року Фото: Iconic Auctioneers

Величезне 5,8-метрове купе Lincoln Continental Mark V 1978 року блакитного кольору знімалося в епізоді "Лохдаун" 2020 року. У цьому випуску шоу The Grand Tour також організували подорож Шотландією, а Джеремі Кларксон доповнив 6,6-літровий 170-сильний V8 Lincoln закисом азоту. У салоні авто встановлено дорогий годинник Cartier.

До речі, на аукціон виставили й унікальний класичний Ferrari легенди Голлівуду. Авто побувало в ДТП, проте його оцінили в 20 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде колекція дуже рідкісних заряджених Chevrolet.