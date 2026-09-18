Зірки телешоу: Джеремі Кларксон розпродає знамениті авто зі своєї колекції (фото)
Джеремі Кларксон виставив на аукціон свої автомобілі. Усі вони знімалися у його телешоу The Grand Tour.
Із молотка підуть три авто Джеремі Кларксона, випущені в 70-80-х роках. Про них розповіли на сайті аукціону Iconic Auctioneers.
Усі три автомобілі — герої різних епізодів телепередачі The Grand Tour. Після зйомок Джеремі Кларксон вирішив викупити їх, проте вони роками стояли в гаражі на його фермі та не експлуатувалися, тому телеведучий вирішив знайти для них нових власників.
"Зараз мені рідко випадає нагода водити ці особливі та досить відомі автомобілі чи насолоджуватися ними, тому, мабуть, краще, якщо вони потраплять до когось, хто зможе їх експлуатувати", — пояснив своє рішення Джеремі Кларксон.
Найцінніше авто Джеремі Кларксона — темно-синя Lancia Beta Spider 1982 року, яка знялася у фінальному епізоді шоу The Grand Tour за його участю — "На коня" (2024 рік). Тоді Кларксон разом із Річардом Хаммондом та Джеймсом Меєм мандрували Зімбабве та Ботсваною. Авто оснащене фарами від Ferrari 308, дисками від Lancia Delta Integrale, а також спортивними кріслами та кермом.
Червона Alfa Romeo GTV6 1983 року стала героїнею епізоду "Витриманий скотч" 2019 року. Тріо ведучих помандрувало до Шотландії на недорогих класичних авто й Alfa Romeo Кларксона постійно ламалася.
Величезне 5,8-метрове купе Lincoln Continental Mark V 1978 року блакитного кольору знімалося в епізоді "Лохдаун" 2020 року. У цьому випуску шоу The Grand Tour також організували подорож Шотландією, а Джеремі Кларксон доповнив 6,6-літровий 170-сильний V8 Lincoln закисом азоту. У салоні авто встановлено дорогий годинник Cartier.
До речі, на аукціон виставили й унікальний класичний Ferrari легенди Голлівуду. Авто побувало в ДТП, проте його оцінили в 20 мільйонів доларів.
Також Фокус розповідав, що з молотка піде колекція дуже рідкісних заряджених Chevrolet.