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Звезды телешоу: Джереми Кларксон распродает знаменитые авто из своей коллекции (фото)

автомобиль Джереми Кларксона
Джереми Кларксон продает три своих автомобиля из телешоу "The Grand Tour" | Фото: Iconic Auctioneers

Джереми Кларксон выставил на аукцион свои автомобили. Все они снимались в его телешоу "The Grand Tour".

С молотка пойдут три автомобиля Джереми Кларксона, выпущенные в 70–80-х годах. Об этом сообщили на сайте аукциона Iconic Auctioneers.

Все три автомобиля — герои различных эпизодов телепередачи "The Grand Tour". После съёмок Джереми Кларксон решил выкупить их, однако они годами простояли в гараже на его ферме и не эксплуатировались, поэтому телеведущий решил найти для них новых владельцев.

Lancia Beta Spider
Lancia Beta Spider стала последней машиной Джереми Кларксона в шоу "The Grand Tour"
Фото: Iconic Auctioneers

"Сейчас у меня редко бывает возможность водить эти уникальные и довольно известные автомобили или наслаждаться ими, поэтому, пожалуй, будет лучше, если они достанутся кому-то, кто сможет их эксплуатировать", — пояснил своё решение Джереми Кларксон.

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На продажу выставлен знаменитый проблемный суперкар Джереми Кларксона (фото)
На продажу выставлен знаменитый проблемный суперкар Джереми Кларксона (фото)

Самый ценный автомобиль Джереми Кларксона — темно-синяя Lancia Beta Spider 1982 года, которая появилась в финальном эпизоде шоу "The Grand Tour" с его участием — "На посошок" (2024 год). Тогда Кларксон вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем путешествовал по Зимбабве и Ботсване. Автомобиль оснащён фарами от Ferrari 308, дисками от Lancia Delta Integrale, а также спортивными сиденьями и рулём.

Alfa Romeo GTV
Alfa Romeo GTV6 1983 года выпуска
Фото: Iconic Auctioneers

Красная Alfa Romeo GTV6 1983 года стала героиней эпизода "Выдержанный скотч" 2019 года. Трио ведущих отправилось в путешествие по Шотландии на недорогих классических автомобилях, и Alfa Romeo Кларксона постоянно ломалась.

Lincoln Continental Mark V
Lincoln Continental Mark V 1978 года выпуска
Фото: Iconic Auctioneers

Огромное 5,8-метровое купе Lincoln Continental Mark V 1978 года голубого цвета снималось в эпизоде "Лохдаун" 2020 года. В этом выпуске шоу The Grand Tour также организовали путешествие по Шотландии, а Джереми Кларксон доработал 6,6-литровый 170-сильный V8 Lincoln закисью азота. В салоне автомобиля установлены дорогие часы Cartier.

Кстати, на аукцион выставили и уникальный классический Ferrari легенды Голливуда. Автомобиль побывал в ДТП, однако его оценили в 20 миллионов долларов.

Также Фокус сообщал, что с молотка уйдет коллекция очень редких заряженных Chevrolet.