Сумка, блюз и портсигар: на аукцион выставят личные вещи автора "Завтрака у Тиффани" (фото)

21 ноября в Нью-Йорке состоится аукцион, на котором будет выставлено несколько лотов из личных вещей культового американского писателя и журналиста Трумэна Капоте. Некоторые предметы гардероба будут представлены публике впервые.

Среди товаров, которые будут предложены покупателям, будут галстуки-бабочки, личные ключи, портсигар, сумка, чернильница, предметы гардероба, а также коллекция игрушек в виде животных и изделий из пресс-папье, а такоже многое другое. Об этом пишет The New York Times.

Прием ставок начнется уже 26 октября. Все желающие могут подать заявки на участие в аукционе, где впервые будут представлены общественности личные вещи легендарного автора текстов "Летний круиз", "Другие голоса, другие комнаты", "Завтрак у Тиффани", "Хладнокровное убийство" и других.

Часы, мундштук и портсигар Трумана Капоте Фото: The New York Times

Как пишут СМИ, эта коллекция вещей ранее принадлежала близкому другу и любовнику Трумэна Капоте, писателю и сценаристу Джеку Данфи, который после смерти автора в 1984 году хранил их у себя. А когда самого Данфи не стало в 1992 году, все вещи оказались в руках Джеральда Кларка, который был коллегой и близким другом Капоте по работе в журнале Esquire.

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Личная дорожная сумка Трумэна Капоте с инициалами Фото: The New York Times

89-летний журналист решил показать публике значительную часть частной жизни автора через его вещи. Для желающих приобрести ценные вещи представлен ряд лотов — галстуки-бабочки, портсигар, ключи, коллекция игрушек-животных и пресс-папье, личные пепельница и чернильница автора, и даже его ручка, которой Капоте редактировал и писал свои произведения.

Харпер Ли подписала для Трумэна Капоте свою книгу "Убить пересмешника" следующими словами: "Моему самому дорогому человеку, со всей любовью в моем сердце" Фото: The New York Times

"В целом коллекция дает возможность заглянуть в интимную жизнь Капоте — как в его профессиональные устремления, так и в повседневную домашнюю жизнь, а теперь Кларк, которому 89 лет, пытаясь привести свои дела в порядок, продает большую часть коллекции через аукционный дом Cornell Auctions в Беллпорте, штат Нью-Йорк, 21 ноября", — пишут журналисты.

Ручка Must de Cartier Trinity, принадлежавшая Капоте Фото: The New York Times

Ранее Фокус сообщал о том, как телеведущий Джереми Кларксон продает свои автомобили на аукционе. Звезда шоу "Top Gear" выставит на продажу три машины, выпущенные в 70–80-х годах.

Впоследствии стало известно, что мужчина купил на аукционе редкую картину за 250 тысяч долларов. Покупатель приобрел всего за 30 долларов в гараже неизвестную картину, пока экспертиза не подтвердила, что это — утраченная работа известной американской художницы Гертруды Аберкромби.