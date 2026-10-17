Авторка культових "Сорок правил кохання": турецька романістка розповіла про "творчість у часи хаосу"

Британсько-турецька авторка бестселерів Еліф Шафак, відома українським читачам за романом "Сорок правил кохання", розповіла про подальші творчі плани. Популярна письменниця розкрила подробиці творчої кризи, вигорання та роботи над своїми книжками.

Сама Еліф Ширак говорить, що за останні роки цікавиться питання "кризи творчого в часи хаосу", на що і були спрямовані її останні романи — "Коротка мить цілої вічності" (One Brief Moment All Eternity) та "У неба є річки" (There Are Rivers in the Sky). Про це вона розповіла в інтерв'ю The Guardian.

"Посеред світу, сформованого війнами і насильством, розділеннями, кліматичною кризою, технологічною невизначеністю, ти ловиш себе на думці: "Який сенс замкнутися в маленькій кімнаті і хвилюватися про ідеальний синонім?". Чи є сенс писати коротке оповідання, вірш, роман у часи кризи та хаосу, як той, через який ми проходимо? Я хотіла детальніше розглянути це питання — креативність у часи кризи", — зізнається авторка.

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Згодом авторка розповідає, що текст роману "Коротка мить цілої вічності" (One Brief Moment All Eternity) про культового французького автора Гюстава Флобера перегукується з її минулим — дитинством, відчуттям самотності, травматичності та пережитих негараздів. Шафак каже, що щоразу хоче написати "мінімалістичний текст", але кожного разу історія виходить інакшою.

Еліф Шафак про творчість, пошуки та свої подальші плани

Крім того, пише ЗМІ, авторка і класик французької літератури пройшли через горнила суду та цензури — обох авторів притягнули до суду за непристойність та зневагу в своїх текстах. Зрештою, Шафак після зняття звинувачень зрозуміла, що через тиск влади Ердогана та її тексти слід покинути Туреччину, що вона й зробила 2015 року.

Сама авторка говорить, що не поверталася до Туреччини вже 11 років і тому вказує, що в цьому "є меланхолія у добровільному вигнанні". Хоча як письменниця, саме після переїзду до Великої Британії вона відчуває втілення "свободи слова та свободи уяви", що наклалося після публічного зізнання в 2017 році в своїй бісексуальності, будучи при цьому одруженою і маючи двох дітей.

Шафак розповідає про творчість і пошуки

Про власну творчість Шафка каже, що закривається від громадськості та займається творчістю. Під час роботи вона часто слухає музику в стилях хеві-метал і melodic death metal, і може зафіксуватися на одній з пісень. Водночас коли справу зроблено, авторка зізнається, що страждає щоразу попри те, чи "це перша, п'ята чи десята книжка".

"Ти сидиш за своїм столом і відчуваєш багато сумнівів у собі. Багато тривоги, панічних атак. Це теж частина творчого процесу. Коли я закінчую роботу, мене не наповнює задоволення чи гордість, а смуток. Я відчуваю втрату, і мені дуже важко відпустити персонажів", — говорить авторка.

Шафак зізнається, що після повернення до реального світу, то відзначає важливість жіночих голосів у літературі. Також, як зізнається авторка, вона сильно полюбляє літературні фестивалі і події попри те, що за своєю природою є інтроверткою.

"Коли я на сцені під час літературної події, це — не обов'язок, це — не тягар. Це величезна насолода для розуму чи душі", — говорить авторка.

Письменниця чесно каже, що розчарована "цинізмом щодо інтелектуалізму у Великій Британії та США", адже нині це "вважається ознакою зарозумілості та гордині". Сама пані Шафак підкреслює, що не претендує на цей статус, але дуже поважає інтелектуалів.

"Для мене література — один із наших останніх демократичних просторів, де ми не поспішаємо від однієї справи до іншої, нам не просто дають уривки інформації, а ми сповільнюємося і знову слухаємо одне одного. [Адже] стародавнє мистецтво розповідання історій таке універсальне. Це — доволі позачасово. Література насправді не належить до жодної етнічної групи, регіону чи релігії. Вона належить всьому людству. Тому коли я пишу і пишу у своїх книгах, я намагаюся згадати… Не знаю, як це назвати, окрім спільної людяності", — чесно додає популярна авторка.

Раніше Фокус розповідав про вихід нового роману Ольги Токарчук. Український поет і перекладач Остап Сливинський розпочав роботу над перекладом нової книжки та додав, що сам роман вийшов "мозаїчний, багатосюжетний і багатошаровий, але не галасливий".

Згодом стало відомо, що романістка Ісабель Альєнде виграла премію та обманула журі з читачами. Авторка отримає понад 1 млн євро за сиквел свого популярного роману "Будинок духів".