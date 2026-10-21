"Гра в перевдягання": книжка українського автора про війну стала бестселером у Швейцарії (фото)

Роман українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха потрапив у топ-10 популярних книжок у Швейцарії. За словами автора, переклад роману вийшов лише три тижні тому в Німеччині, і він не очікував такого успіху.

Пан Чех вказує, що йому несоромно за текст і за те, що він провів значну роботу з промоції власного роману. Про це письменник написав у своєму Facebook.

Артем Чех розповідає про свій роман "Гра в перевдягання"

"Чи думав я, що ця книжка може бути зовсім непоміченою у німецькомовному світі? Так не думав. Бо і за текст не соромно, і видавництво поважне, і та кількість інтервʼю, які я роздав за останній місяць, не могли зробити книжку невидимою", — пише пан Чех.

Найбільшою несподіванкою для нього стала увага швейцарських читачів до його роману. Військовослужбовець та митець вказує, що наразі його роман "Гра в перевдягання" [німецькою — "Musik für einen Soldaten" ("Музика для солдата") — ред.] у топах книгарень.

Видео дня

Роман "Гра в перевдягання" Артема Чеха в українській та німецькій версіях Фото: колаж Фокус

"Минулого тижня у загальношвейцарському рейтингу продажів книжок у твердій палітурці вона стояла на 10 місці. І те, що мені звично бачити в Україні, дуже незвично спостерігати там. Особливо у Швейцарії. Ну і в Німеччині, звісно, теж. Видавці друкують наступні наклади, а я собі тішуся, знаючи, що мій світ (наш світ) читаються очима тих, для кого війна часто залишається у світі середньовічних старих казок про поганого дядю Адольфа", — написав автор.

Він додає, що про такі речі зазвичай не пише, однак у випадку цього успіху вбачає "не самопіар". За цим повідомленням пан Чех говорить, що має "щире бажання поділитися деякими моїми (нашими) успіхами".

Швейцарький портал Buchhaus опублікував рейтинг популярних книжок за 42 тиждень 2026 року (за жовтень місяць). За даними ресурсу, наразі німецький переклад роману Артема Чеха посідає 14 місце серед топ-20 найбільш продаваних книжок у країні в усіх категоріях.

Роман Артема Чеха посідає 14-е місце серед продажів у всіх категоріях книжок у Швейцарії Фото: скриншот

Раніше Фокус повідомляв про те, як романістка Ісабель Альєнде виграла визначну премію. Авторка отримає понад 1 млн євро за сиквел свого популярного роману "Дім духів" про події в Чилі часів диктатури Піночета.

Згодом стало відомо, що популярна авторка романів розповіла про творчість у час кризи. Британсько-турецька авторка бестселерів Еліф Шафак, відома українським читачам за романом "Сорок правил кохання", розповіла про подальші творчі плани.