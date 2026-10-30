Страх і спокій: як готична література "покинула" замки та стала світовим трендом (відео)

Термін "готика", який раніше застосовувався переважно до жахів і темної романтики, тепер вийшов за свій звичний опис. Нині це позначення можна побачити в описі космічних опер, літературних творів і фентезі-екранізаціях.

Дослідник Манчестерського центру готичних студій Хав'єр Алдана Реєс говорить, що інтерес до готики часто зростає в періоди соціальної тривожності та політичних потрясінь. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

"Загальна думка зараз полягає в тому, що ми живемо в жахливі часи, коли люди почуваються пригніченими такими питаннями, як зміна клімату, смертельні пандемії, триваючі війни та загрози тілесній автономії та громадянським правам. Готика дає безпечний простір для опрацювання наших реальних страхів", — каже науковець.

Редакторка художньої літератури Morrow Джессіка Вільямс вказує, що нині "готична література" заповнена такими категоріями як тривога, соціальна ізоляція, динаміка влади в романтиці. Свого часу, на думку редакторки, вона сприяла буму романтизації, а нині — набула нових форм.

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"Готична література історично цікавилася багатьма тими ж ідеями, що й зараз у духу часу", — каже спеціалістка.

Дарк-фентезі та горор-романи: чому насправді це — сучасні готичні тексти

Сучасні автори вивели традиційні готичні теми за межі очікуваних стін вікторіанських маєтків на туманних болотах. Літературна агентка Мері Мур каже, що бачить у своїй електронній скриньці все більше готичної літератури, хоча часто їх подають як темне фентезі або жах.

"Готика — це про те, щоб викривати те, що є гнилим у самій суті чогось блискучого/багатого, і головна героїня чи головний герой почувається в пастці/безпорадності", — каже пані Мур.

Експерти та літагенти кажуть, що готична література змінила свій тон — від персоніфікації до соціального довколишнього тла Фото: Pexels

Виконавча директорка з бренду та маркетингу компанії Zando Наталі Рамірес каже, що такий тренд частково пов'язаний з тим, що сьогоднішні культурні тренди настільки керуються соціальними мережами, тобто аудиторією.

"Ось тут і вступає в гру маркетинг, щоб викликати потужне поєднання "темряви і таємниці, а також романтики та фантазії", як висловився пан Хав'єр Алдана Рейес. Готичні книги також можуть бути об'єктами комфорту — і що може бути комфортнішим, ніж декаданс, руйнування чи щось інше?" — йдеться в матеріалі.

Нині багато любителів готичного жаху люблять "контрольований страх, схожий на те, як бути наляканим немовлям у пелюшках". Авріл Горнер, почесна професорка Кінгстонського університету в Лондоні, вважає, що готична література нині пропонує те, чого темні моменти життя часто не можуть — розв'язку.

"Готичні тексти часто лякають, але також можуть дивно заспокоювати", — підсумовує викладачка.

Раніше Фокус повідомляв про те, як і чому в найбезпечнішій країні світу триває бум на нуар-детективи. Ісландські письменники Рагнар Йонассон та Ірса Сігурдардоттір кажуть, що острівна ізольованість, низький рівень злочинності та невелика кількість населення є джерелами для романів та історій.

Згодом стало відомо, як Дуа Ліпа стала впливовою фігурою світового книжкового ринку. Британська співачка ніколи не приховувала, що має іншу пристрасть — читати серйозну літературу, що вже почало впливати на книжкову галузь — як для читачів, так і для видавців.