Таємна зброя видавців: як Дуа Ліпа стала впливовою фігурою світового книжкового ринку (відео)

Британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа загалом відома світу як одна з найколоритніших виконавиць останніх років. Однак авторка пісень ніколи не приховувала, що має іншу пристрасть — читати серйозну літературу, що вже почало впливати на книжкову галузь — як для читачів, так і для видавців.

Попри екстравагантні образи на сцені та моделювання, яскравий вокал і виступи, співачка активно займається промоціями книжок і бере інтерв'ю в найкращих авторів сучасності та радить дуже серйозну класику. Про це йдеться в матеріалі видання The Times.

Дуа Ліпа розповідає про свою любов до читання та літератури

Британська співачка, яка публічно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення — від дописів у соцмережах до куплівлі медеваків на фронт, почала свій шлях у книжковій справі з 2022 року. Спочатку вона виступила на врученні Букерівської премії того року, а вже 2023-го долучилася до проєкту передачі книжок до британських в'язниць.

Згодом британка почала масштабний проєкт — створити онлайн-клуб читачів, який перетворився у досить відомий проєкт Serivce95 Club. Нині він має канал на Youtube (237 тис. підписників), в Instagram (759 тисяч фоловерів) та в TikTok (майже 130 тис.), куди разом із командою активно викладає ролики.

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В них Дуа Ліпа спілкується з авторами, обговорює питання інтересу до класики, соціальних проблем і намагається наново повернути молодь до читання книжок. Інколи, як пише авторка матеріалу Бланка Скофілд, її може "занести" на компліменти авторам і авторкам, але відкриття другого світу співачки почало позитивно впливати на її публічний образ.

Дуа Ліпа спілкується з Кадзуо Ішігуро, автором "Клари і Сонце" про загрозу ШІ, технологій і пошуки цінностей для людства

"Публічний імідж Ліпи поступово покращувався протягом останніх восьми років. У 2018 році її широко висміювали після невдалого виступу на Brit Awards, що призвело до того, що один із спостерігачів вигадав нині популярну фразу "go girl, give us nothing" ("Уперед, дівчино, дай нам "нічого" — ред). Але її ширша робота над Service95 показує її другу сторону — окрім книжкового клубу, вона проводить інтерв'ю з музикантами та акторами, а також публікує поради щодо подорожей. А в червні вона відкрила Бібліотеку Маніфесту в Порту — постійну колекцію книг, які були заборонені та цензуровані по всьому світу", — вказано в статті.

Феномен Дуа Ліпи та її поради читачам: чи вона справді розуміється на літературі

Водночас ЗМІ відзначать, що співачка "не стрибає" за поптрендами, а пропонує читачам глибокі та серйозні тексти, які сама ретельно читає та відкрито обговорює з письменниками. Серед її рекомендацій для підписників були "1984" Орвелла, "Сповідь служниці" Маргарет Етвуд, "Клара і Сонце" Кадзуо Ішіґуро, "Плоть" Девія Солоя, "Пачинко" Мін Джі Лі та багато інших.

"Ліпа (або, можливо, її команда) без сумніву має гарний смак. […] І її вплив неможливо заперечувати", — пише оглядачка і додає, що після оголошення нового циклу читання у авторів починають зростати продажі.

Дуа Ліпа розповідає про вплив читання та книжок на її життя

Однак, як пише пані Скофілд, далеко не всі критики у захваті від дій Дуа Ліпи. Деякі нагадують, що дії співачки нагадують "мафію книжкового клубу знаменитостей" — невелику й витончену групу, яка має надмірний вплив на популярність і продажі книги. За таким принципом діють телеведуча Опра Вінфрі та зірка кіно Різ Візерспун, які можуть "сприяти успіху молодої письменниці лише одним дописом у соцмережах"

"Я б стверджувала, що читачі постійно шукають поради, що читати далі — я знаю, що справді так. Немає нічого поганого в тому, щоб отримати пораду від знаменитості, особливо якщо рекомендації хороші, як у випадку Ліпи", — відзначає авторка.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у найбезпечнішій країні світу триває бум на нуар-детективи. В останні роки Ісландія стала батьківщиною нуарних детективів, які стають бестселерами в ріних точкам земної кулі.

Згодом стало відомо, що Букерівська премія потрапила в скандал через "найкращий роман року". Роман американської письменниці Емми Клайн "Світзі" опинився в лонг-листу цьогорічньої премії, але не пройшов до короткого списку, що викликало шквал критики серед оглядачів і читачів.