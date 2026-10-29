"Ми ігноруємо хайп": Букерівська премія потрапила в скандал через "найкращий роман року"

Роман американської письменниці Емми Клайн "Світзі" опинився в лонг-листу цьогорічньої Букерівської премії, але не пройшов до короткого списку. Таке рішення викликало шквал критики серед оглядачів і читачів.

На думку експертів і книгоманів, роман американського письменниці про історії чоловіка, який страждає на важку хворобу та шукає способів, незаслужено не взяли до шорт-листа премії. Про це йдеться в матеріалі BBC.

"Історія чоловіка з деменцією, який потрапляє до клініки допомоги при смерті у Швейцарії, може не звучати як книга, яку варто одразу опинитися на вершині вашої купи книг. Але, незважаючи на похмуру ідею, "Switzy" Емми Клайн — одна з найвідоміших книжок року", — вказано в тексті.

ЗМІ пише, що книгомани були у захваті від історії Емми Клайн і не розуміють, чому книжка не потрапила до шорт-листа. Схожу думку висловили як британські автори бестселерів, так і літературні критики з оглядачами — вони не розуміють, чому журі вирішило відверто прогінорувати один із найкращих романів 2026 року.

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"На запитання про те, що роман не потрапив до шорт-листу, суддя Букерівської премії Патрісія Локвуд сказала, що журі довелося ігнорувати "цикли ажіотажу". Але чи справді роман "Світзі" є простою останньою літературною подією, або обурення через його відсутність [у шорт-листу] було виправданим", — йдеться в матеріалі.

ЗМІ додає, що на думку критиків, рішення журі Букерівської премії пішло у розріз із відгуками та рецензіями низки профільних порталів. Однак у матеріалі статті резюмується, що найбільша англомовна премія явно втратила від відсутності цього тексту.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Енн Карсон стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури за 2026 рік. У мотиваційній частині свого рішення вказано, що цьогорічного переможця нагородили за "її сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією, створила нові форми для сучасної літератури".

Згодом стало відомо, хто потрапив до короткого списку Букерівської премії-2026. Наразі у короткому списку перебуває шестеро авторів, які мають різні історії — від класики британської історії до подій на Ямайці.