Букерівська премія 2026: хто потрапив у шортлист і має найбільші шанси на перемогу (відео)

9 листопада у Великій Британії оголосять переможця цьогорічної Букерівської премії, а шанси поміж учасниками списку є приблизно рівними. Водночас фахівці говорять, що одного роману в списку не опинилося.

Наразі у короткому списку перебуває шестеро авторів, які мають різні історії — від класики британської історії до подій на Ямайці. Про це вказано на офіційному сайті премії.

"Це — найкращі роботи. Тут є чим насолоджуватися, трохи блаженної втечі від реальності та прози, за яку варто померти (у голові крутилася думка "Я просто хотів би це написати"). Але тут також є багато способів змінити наше бачення світу, здивувати нас і кидати виклик нашим переконанням", — говорить голова комітету журі Мері Берд.

За словами членів Букерівського комітету, всі шість робіт переносять читачів "з безплідних схилів Західних островів Шотландії до узбережжя Кента в постапокаліптичній Британії, від безіменного середньовічного суду до внутрішньої частини чорної сумки під час університетських лекцій з психології, від столиці Ямайки наприкінці 1980-х до узбережжя Массачусетсу напередодні виборів у США 2024 року".

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Наразі в шортлисті перебувають шестеро авторів, серед яких є наступні:

"Кінець усього" (The End of Everything) М. Джона Гаррісона;

"Зникнення" (The Disappearers) Марлона Джеймса;

"Чорна сумка" (Black Bag) Люка Кеннарда;

"Нагодуємо короля" (May We Feed the King) Ребекки Перрі

"Речі, які ми ніколи не говоримо" (The Things We Never Say) Елізабет Страут

"Джон, син Джона" (John of John) Дугласа Стюарта.

Фаворити та думки: що кажуть експерти та оглядачі

Видання The Times переконане, що наразі головними фаворитами є Марлон Джеймс, Ребека Перрі та Дуглас Стюарт. Експерти вважають, що ця трійка стане головними, хто явно матиме шанси на перемогу.

Схожі оцінки є серед читачів, які роблять оцінки шансів на перемогу. Наразі шанси Марлона Джеймса оцінюють як 1,5:1, Дуглас Стюард — 7:2, Ребекка Перрі та М. Джон Гаррісон — 4:1. Шанси інших двох учасників оцінюють як 11:2 та 6:1 (Елізабет Страут і Люк Кеннард).

Бліц-інтерв'ю з головним фаворитом цьогорічного Букера Марлоном Джеймсом

Оглядачі британських газет теж висловлюють припущення про переможців гонки. Так, літературний оглядач The Independent Роберт Маккрам переконаний, що текст Марлона Джеймса "Зникнення" є найбільшим фаворитом гонки, однак він не здивується, що тексти Ребекки Перрі та Елізабет Страут здобудуть головну нагороду.

Протилежну думку має колишній літературний оглядач видання The Standart Девід Секстон. Він вважає, що в шістці головних авторів немає найважливішої роботи — тексту Емми Кляйн "Switzy" ("Світзі", сленгова назва швейцарців в американському варіанті англійської мови — ред.), яка була в розширеному списку, але в другий етап Букера не потрапила.

"Є одна абсолютно катастрофа — відсутність у цьогорічному шорт-листі Букера роману Емми Кляйн. Це фантастично добре написана історія про 70-річного американського бізнесмена з прогресуючою деменцією, який летить до Швейцарії, щоб покінчити з життям у клініці евтаназії, перш ніж повністю втратити розум", — пише пан Секстон.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Енн Карсон стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури за 2026 рік. У мотиваційній частині свого рішення вказано, що цьогорічного переможця нагородили за "її сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією, створила нові форми для сучасної літератури".

Згодом стало відомо про літературні погляди та роботи Марлона Джеймса, який є серед фаворитів цьогорічного Букера. Журнал TIME включив його у топ-100 найкращих фентезі-книг усіх часів, а автор знову претендує на Букерівську премію.