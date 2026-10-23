Букеровская премия 2026: кто вошел в шорт-лист и имеет наибольшие шансы на победу (видео)

9 ноября в Великобритании объявят лауреата Букеровской премии этого года, а главные шансы на победу среди номинантов имеют несколько литераторов. В то же время эксперты отмечают, что одного романа в списке не оказалось.

В настоящее время в шорт-листе находятся шесть авторов, чьи произведения охватывают различные темы — от классики британской истории до событий на Ямайке. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

"Это — лучшие работы. Здесь есть чем насладиться: немного блаженного отрыва от реальности и проза, за которую стоит умереть (в голове крутилась мысль: "Я просто хотел бы это написать"). Но здесь также есть много способов изменить наше видение мира, удивить нас и бросить вызов нашим убеждениям", — говорит председатель жюри Мэри Берд.

По словам членов Букеровского комитета, все шесть произведений переносят читателей "с бесплодных склонов Западных островов Шотландии к побережью Кента в постапокалиптической Британии, от безымянного средневекового суда до внутренней части чёрной сумки во время университетских лекций по психологии, от столицы Ямайки в конце 1980-х до побережья Массачусетса накануне выборов в США 2024 года".

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В настоящее время в шорт-листе находятся шесть авторов, среди которых:

"Конец всего" (The End of Everything) М. Джона Харрисона;

"Исчезновения" (The Disappearers) Марлона Джеймса;

"Черная сумка" (Black Bag) Люка Кеннарда;

"Давайте накормим короля" (May We Feed the King) Ребекки Перри;

"Вещи, которые мы никогда не говорим" (The Things We Never Say) Элизабет Страут;

"Джон, сын Джона" (John of John) Дугласа Стюарта.

Фавориты и мнения: что говорят эксперты и обозреватели

Издание The Times убеждено, что на данный момент главными фаворитами являются Марлон Джеймс, Ребекка Перри и Дуглас Стюарт. Эксперты считают, что именно эта тройка будет иметь явные шансы на победу.

Подобные оценки встречаются среди читателей, которые оценивают шансы на победу. На данный момент шансы Марлона Джеймса оцениваются как 1,5:1, Дугласа Стюарда — 7:2, Ребекки Перри и М. Джона Гаррисона — 4:1. Шансы двух других участников оцениваются как 11:2 и 6:1 (Элизабет Страут и Люк Кеннард).

Блиц-интервью с главным фаворитом Букера этого года Марлоном Джеймсом

Обозреватели британских газет также высказывают предположения о победителях конкурса. Так, литературный обозреватель The Independent Роберт Маккрам убежден, что рассказ Марлона Джеймса "Исчезновение" является главным фаворитом конкурса, однако он не удивится, если главную награду получат произведения Ребекки Перри и Элизабет Страут.

Противоположное мнение высказывает бывший литературный обозреватель издания The Standart Дэвид Секстон. Он считает, что в шестерке главных авторов отсутствует самая важная работа — текст Эммы Клайн "Switzy" ("Свитзи", сленговое название швейцарцев в американском варианте английского языка — ред.), которая была в расширенном списке, но во второй этап Букера не попала.

"Есть одна настоящая катастрофа — отсутствие в шорт-листе Букера этого года романа Эммы Клайн. Это фантастически хорошо написанная история о 70-летнем американском бизнесмене с прогрессирующим деменцией, который летит в Швейцарию, чтобы покончить с жизнью в клинике эвтаназии, прежде чем полностью потерять рассудок", — пишет г-н Секстон.

Ранее Фокус сообщал о том, как Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год. В обосновании своего решения указано, что лауреат этого года была удостоена награды за "её смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".

Впоследствии стало известно о литературных взглядах и творчестве Марлона Джеймса, который входит в число фаворитов Букеровской премии этого года. Журнал TIME включил его в топ-100 лучших фэнтезийных книг всех времён, а автор вновь претендует на Букеровскую премию.