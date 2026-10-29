"Мы игнорируем хайп": Букеровская премия оказалась в центре скандала из-за "лучшего романа года"

Роман американской писательницы Эммы Клайн "Свитзи" вошёл в длинный список Букеровской премии этого года, но не прошел в короткий список. Такое решение вызвало шквал критики со стороны обозревателей и читателей.

По мнению экспертов и книголюбов, роман американской писательницы, рассказывающий об истории мужчины, страдающего тяжелой болезнью и ищущего способы справиться с ней, незаслуженно не вошел в шорт-лист премии. Об этом говорится в материале BBC.

"История мужчины с деменцией, который попадает в клинику помощи при смерти в Швейцарии, может не казаться книгой, которую стоит сразу же поставить на вершину вашей стопки книг. Но, несмотря на мрачную идею, "Switzy" Эммы Клайн — одна из самых известных книг года", — говорится в тексте.

СМИ пишут, что книголюбы были в восторге от истории Эммы Клайн и не понимают, почему книга не попала в шорт-лист. Аналогичное мнение высказали как британские авторы бестселлеров, так и литературные критики и обозреватели — они не понимают, почему жюри решило откровенно проигнорировать один из лучших романов 2026 года.

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"На вопрос о том, почему роман не попал в шорт-лист, член жюри Букеровской премии Патриция Локвуд ответила, что жюри пришлось игнорировать "волны ажиотажа". Но действительно ли роман "Свитзи" — просто очередное литературное событие, или возмущение по поводу его отсутствия [в шорт-листе] было оправданным", — говорится в материале.

СМИ добавляет, что, по мнению критиков, решение жюри Букеровской премии противоречит отзывам и рецензиям ряда профильных порталов. Однако в статье делается вывод, что крупнейшая англоязычная премия явно проиграла из-за отсутствия этого текста.

Ранее Фокус сообщал о том, как Энн Карсон стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год. В обосновании своего решения указано, что лауреат этого года была удостоена награды за "её смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".

Впоследствии стало известно, кто вошёл в шорт-лист Букеровской премии-2026. На данный момент в шорт-листе находятся шесть авторов, чьи произведения охватывают разные темы — от классики британской истории до событий на Ямайке.