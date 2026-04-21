Співачка Дуа Ліпа купила пікап для Першого медичного батальйону ЗСУ (відео)

Раніше співачка, яка родом з Косово, організувала благодійний захід "Клуб за…Україну" для збору коштів.

"Добрий день. Dua Lipa долучилася до збору і купила пікап для Першого медичного батальйону. До побачення", — повідомив народний депутат Роман Грищук.

Роман Грищук повідомив, що Дуа Ліпа купила машину для українських медиків Фото: Скріншот

У Першому медичному батальйоні також повідомили про дарунок від співачки.

"Ймовірність того, що Dua Lipa допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу не буде велика… Але вона ніколи і не нульова. Дякуємо, Дуа Ліпа, за цей потужний пікап для Першого окремого медичного батальйону, кошти на який були зібрані на заході Service 95. Він допоможе нам у виконанні завдань з порятунку життя в зоні бойових дій", — зазначили медики у дописі.

Раніше Service 95, платформа, заснована поп-іконою Дуа Ліпою, організувала благодійний захід, спрямований на збір коштів для України. Захід, що є частиною серії "Клуб за", відбувся в кафе Avalon у Бермондсі та зібрав різноманітну аудиторію, об’єднану спільною справою.

Відео дня

У лютому, коли світ відзначав четверту річницю вторгнення Росії в Україну, цей захід підкреслив постійну потребу в міжнародній допомозі. Зібрані кошти були спрямовані на користь Driving Ukraine, британської некомерційної організації, яка переробляє списані транспортні засоби на машини швидкої допомоги та військовий транспорт.

Заснована 25-річною Фінн Ватт, Driving Ukraine з 2022 року передала понад 300 автомобілів. Їхня остання ініціатива, Convoy 55, передбачала конвой, складений виключно жінками, який перевозив критично важливу медичну допомогу з Великої Британії до Львова, що збіглося з Міжнародним жіночим днем.

Фінн Ватт наголосила на необхідності продовження міжнародної підтримки, сказавши: "Чим довше триває це вторгнення, тим складнішим стає для людей на місцях".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що: