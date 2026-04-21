Певица Дуа Липа купила пикап для Первого медицинского батальона ВСУ (видео)

Ранее певица, которая родом из Косово, организовала благотворительное мероприятие "Клуб за...Украину" для сбора средств.

"Добрый день. Dua Lipa присоединилась к сбору и купила пикап для Первого медицинского батальона. До свидания", — сообщил народный депутат Роман Грищук.

Роман Грищук сообщил, что Дуа Липа купила машину для украинских медиков Фото: Скриншот

В Первом медицинском батальоне также сообщили о подарке от певицы.

"Вероятность того, что Dua Lipa поможет со сбором средств на автомобиль для нашего подразделения не будет велика ... Но она никогда и не нулевая. Спасибо, Дуа Липа, за этот мощный пикап для Первого отдельного медицинского батальона, средства на который были собраны на мероприятии Service 95. Он поможет нам в выполнении задач по спасению жизни в зоне боевых действий", — отметили медики в заметке.

Дуа Липа купила авто для ВСУ

Ранее Service 95, платформа, основанная поп-иконой Дуа Липой, организовала благотворительное мероприятие, направленное на сбор средств для Украины. Мероприятие, являющееся частью серии "Клуб за", состоялось в кафе Avalon в Бермондсе и собрало разнообразную аудиторию, объединенную общим делом.

В феврале, когда мир отмечал четвертую годовщину вторжения России в Украину, это мероприятие подчеркнуло постоянную потребность в международной помощи. Собранные средства были направлены в пользу Driving Ukraine, британской некоммерческой организации, которая перерабатывает списанные транспортные средства на машины скорой помощи и военный транспорт.

Основанная 25-летней Финн Ватт, Driving Ukraine с 2022 года передала более 300 автомобилей. Их последняя инициатива, Convoy 55, предусматривала конвой, составленный исключительно женщинами, который перевозил критически важную медицинскую помощь из Великобритании во Львов, что совпало с Международным женским днем.

Финн Ватт подчеркнула необходимость продолжения международной поддержки, сказав: "Чем дольше продолжается это вторжение, тем сложнее становится для людей на местах".

