Секретное оружие издателей: как Дуа Липа стала влиятельной фигурой на мировом книжном рынке (видео)

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа в целом известна миру как одна из самых ярких исполнительниц последних лет. Однако автор песен никогда не скрывала, что у неё есть ещё одно увлечение — чтение серьёзной литературы, что уже начало оказывать влияние на книжную индустрию — как на читателей, так и на издателей.

Несмотря на экстравагантные образы на сцене и в модельном бизнесе, яркий вокал и выступления, певица активно занимается продвижением книг, берёт интервью у лучших авторов современности и рекомендует очень серьёзную классику. Об этом говорится в материале издания The Times.

Дуа Липа рассказывает о своей любви к чтению и литературе

Британская певица, которая с самого начала полномасштабного вторжения публично поддерживает Украину — от постов в соцсетях до закупки медицинских эвакуаторов для фронта, — начала свою деятельность в книжном деле в 2022 году. Сначала она выступила на церемонии вручения Букеровской премии в том же году, а уже в 2023-м присоединилась к проекту по передаче книг в британские тюрьмы.

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Впоследствии британка запустила масштабный проект — создание онлайн-клуба читателей, который превратился в довольно известный проект Service95 Club. Сейчас у него есть канал на YouTube (237 тыс. подписчиков), в Instagram (759 тыс. подписчиков) и в TikTok (почти 130 тыс.), куда вместе с командой он активно выкладывает видео.

В них Дуа Липа общается с авторами, обсуждает вопросы интереса к классике, социальные проблемы и пытается заново привлечь молодежь к чтению книг. Иногда, как пишет автор материала Бланка Скофилд, она может "переборщить" с комплиментами в адрес авторов, но открытие для себя другого мира певицы начало положительно влиять на её публичный образ.

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"Публичный имидж Липы постепенно улучшался на протяжении последних восьми лет. В 2018 году её широко высмеивали после неудачного выступления на Brit Awards, что привело к тому, что один из наблюдателей придумал ставшую теперь популярной фразу "go girl, give us nothing" ("Вперёд, девочка, дай нам "ничего"" — прим. ред.). Но её более широкая работа над Service95 показывает её другую сторону — помимо книжного клуба, она берёт интервью у музыкантов и актёров, а также публикует советы по путешествиям. А в июне она открыла Библиотеку Манифеста в Порту — постоянную коллекцию книг, которые были запрещены и подверглись цензуре по всему миру", — указано в статье.

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В то же время СМИ отмечают, что певица "не гонится" за поп-трендами, а предлагает читателям глубокие и серьёзные тексты, которые сама тщательно изучает и открыто обсуждает с писателями. Среди её рекомендаций для подписчиков были "1984" Орвелла, "Исповедь служанки" Маргарет Этвуд, "Клара и Солнце" Кадзуо Исигуро, "Плоть" Девия Солоя, "Пачинко" Мин Джи Ли и многие другие.

"Липа (или, возможно, её команда) несомненно обладает отличным вкусом. […] И её влияние невозможно отрицать", — пишет обозревательница и добавляет, что после объявления о новом цикле чтений у авторов начинают расти продажи.

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Однако, как пишет г-жа Скофилд, далеко не все критики в восторге от поступков Дуа Липы. Некоторые отмечают, что действия певицы напоминают "мафию книжного клуба знаменитостей" — небольшую и изысканную группу, которая оказывает чрезмерное влияние на популярность и продажи книги. По такому принципу действуют телеведущая Опра Уинфри и кинозвезда Риз Уизерспун, которые могут "способствовать успеху молодой писательницы всего одним постом в соцсетях"

"Я бы сказала, что читатели постоянно ищут советы о том, что читать дальше — я знаю, что это действительно так. Нет ничего плохого в том, чтобы получить совет от знаменитости, особенно если рекомендации хорошие, как в случае с Липой", — отмечает автор.

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