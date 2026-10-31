Відклади гаджет і бери книжку: як молодь Південної Кореї зробила читання новим вірусним трендом

Південна Корея активно переживає зростання інтересу молоді до читання книжок замість "стирчати" та скролити в смартфонах. Фахівці говорять, що причиною такої зміни інтересів стали кілька ключових факторів.

Молоді корейці все частіше розуміють "дофамінову голку" від смартфонів і коротких відео, а тому все активніше цікавляться читанням як способом зламати звичку. Про це йдеться в тексті видання Bloomberg.

"Яскрава молодіжна читацька сцена, що формується в Південній Кореї, може уособлювати майбутнє процесу читання: соціальне, естетичне та пов'язане з ідентичністю. Це відображається у переповнених читальних клубах і стрімкому ринку літературної продукції", — вказано в тексті.

ЗМІ пишуть, що після отримання в 2024 році Нобелівської премії місцевою письменницею Хан Ґан, авторкою романів "Вегетеріанка" та "Уроки грецької", молоде покоління почало активніше підписуватися на книжкових блогерів і оглядачів. Крім того, серед корейців молодого віку поширився вираз #texthip (#텍스트힙), фактично який означає "читати нині модно".

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"Згідно з опитуванням Міністерства культури, спорту та туризму Південної Кореї, опублікованим у березні, у середньому лише 38,5% дорослих заявили, що у 2025 році прочитали принаймні одну книгу (включаючи електронні та аудіокниги) за попередній рік. Усі вікові групи повідомили про зниження порівняно з попереднім опитуванням у 2023 році, за винятком людей у віці двадцяти років, у яких рівень читання зріс до 75,3% з 74,5%", — вказано в матеріалі.

Молодь, солодощі та книжкові клуби: особливості "буму" читання в Південній Кореї

Крім того, основним драйвером читацьких груп є молодь 20-29 років, а продажі художньої літератури за перше півріччя 2026 року зросли на 19,3%. Серед придбаних книжок 8 із 10 є бестселерами в Південній Кореї.

"Сам Texthip — ширший тренд, і в певному сенсі більш поверхневий і водночас більш прагматичний. Багато молодих корейців знаходять шлях до читання не через книги, а через сувенір", — зазначено в тексті ЗМІ.

Найбільше книговидання країни Minunsa пішло на хитрий хід: до продажів книжок долучити солодощі, зокрема солодкі вершкові булочки. Залучивши партнерів, їм вдалося продавати як місцеві бестселери, так і світову класику.

Ще пара особливостей південнокорейського тренду — це публічні читання та формування книжкових клубів. Наразі на вулицях Сеула помітно велика кількість людей, яка не тільки сидить в телефонах, але активно черпає історії з додатків або тримає паперові примірники.

Книжкові клуби теж перебувають у стадії активного розвитку — ЗМІ пишуть про спільноти читачів. Всі учасники збираються в одному місці, вносять абонплату до $75 на місяць без урахування вартості книжок і залучають молоде покоління, де особливу роль грають кореянки. Місцеві жінки приводять чоловіків і знайомих до таких груп, де всі присутні активно діляться роздумами про прочитане, цим долаючи ще одну доволі сильну проблему серед корейців — подолання самотності та емоційного вигорання через ненормовані робочі графіки.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Дуа Ліпа стала впливовою фігурою світового книжкового ринку. Британська співачка ніколи не приховувала, що має пристрасть — читати серйозну літературу, що вже почало впливати на книжкову галузь — як для читачів, так і для видавців.

Згодом стало відомо, що готична література стала світовим трендом. Дослідник Манчестерського центру готичних студій Хав'єр Алдана Реєс говорить, що інтерес до готики часто зростає в періоди соціальної тривожності та політичних потрясінь.