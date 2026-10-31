Снега зимой будет много, но есть нюанс: прогноз синоптика

Зимой 2026-2027 года в Украине может выпасть снега на 20-40% больше нормы.

Однако это не значит, что зима будет многоснежной на протяжении всего сезона, рассказала в беседе с "РБК-Украина" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, из-за преобладания теплого воздуха из Атлантики осадки будут часто выпадать в виде дождя или мокрого снега.

Если же снег и выпадет, то он быстро будет таять, если температура воздуха будет плюсовой. Однако, предупреждает она, колебания температуры вблизи нуля будут создавать опасные погодные условия в виде гололедицы, налипания мокрого снега и ледяного дождя.

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Особенно это почувствуют регионы, где температура воздуха быстро меняется от плюсовых до минусовых показателей и наоборот.

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Синоптик прогнозирует, что в этом году зима, предположительно, будет на пару градусов теплее нормы. Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, Закарпатье, а также в Кировоградской и Днепропетровской области, где средняя за зиму температура воздуха может быть в пределах от 0 до +2 градусов.

Холоднее всего может быть на северо-востоке страны и на высокогорье Карпат, где в среднем за зиму может быть минус 3-4 градуса и ниже.

Тем временем украинцы готовятся к зиме, которая, по прогнозам специалистов, станет одной из самых суровых за весь период полномасштабного вторжения. Особенно ее могут ощутить киевляне, поскольку она, вероятнее всего, будет с постоянными отключениями электроэнергии, поскольку РФ методично бьет по энергетике.

Напомним, эксперт предупредил, чем обернется провальная подготовка к зиме для Украины.

Также сообщалось, что снег в западных областях Украины может выпасть уже в первой декаде ноября, а в высокогорье Карпат его толщина местами достигает 14 сантиметров. Первые признаки похолодания, по словам синоптиков, украинцы почувствуют в ближайшие дни – начинается период предзимья.