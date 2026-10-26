Удар, отключение электроэнергии, ремонт – и по кругу: Киев ожидает самая тяжелая зима с начала войны

Каждый пятый столичный ресторан может закрыться, квартиры массово освобождаются, а свет будут отключать всю зиму — Киев готовится к самой суровой зиме за время полномасштабной войны.

Украинцы готовятся к холодам, которые, по прогнозам специалистов, станут одними из самых суровых за весь период полномасштабного вторжения. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Андрею Жупанину рассказал о вероятном сценарии в столице, где самая сложная зима для Киева 2026–2027 годов может пройти с постоянными отключениями электроэнергии.

"Готовьтесь. Всю зиму мы будем жить так — отключение, аварийное восстановление, плановые ограничения. И так до следующего отключения", — заявил он.

На фоне угрозы масштабного отключения электроэнергии в Киеве зимой последствия ощутит и бизнес. По данным РБК-Украина, примерно пятая часть столичных ресторанов может временно прекратить работу. Среди причин — новые требования к укрытиям, постоянные обстрелы, отключения электроэнергии и резкое сокращение потока гостей.

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С 4 декабря для работы во время "желтой" тревоги заведению необходимо иметь собственное безопасное помещение или договор с ближайшим убежищем. Выполнить это сложно: подвальные помещения есть лишь у 15–17% заведений, а ресторану на 50–100 мест зачастую просто негде разместить всех посетителей. Посещаемость в Киеве уже снизилась в среднем на 25–30%, а местами — до половины, больше всего в районах частых обстрелов и торговых центрах.

Наиболее уязвимыми оказались классические рестораны с обслуживанием официантами, где гости проводят по полтора-два часа. В выигрыше — фастфуд, доставка и еда на вынос. Часть владельцев рассматривает возможность "заморозить" бизнес до весны, договориться о снижении арендной платы и не тратиться на генераторы, топливо и зарплаты. Предприниматели уже готовят коллективные обращения к властям с просьбой пересмотреть правила. Цены в заведениях могут вырасти ещё на 5–10%, в основном из-за подорожания продуктов, однако существенно повышать их бизнес не решается. Пока Киев теряет гостей, во Львове их число выросло примерно на 20%, и аналогичная картина наблюдается в других западных городах.

Киев готовится к самой суровой зиме за время полномасштабной войны, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, отключения электроэнергии в столице постепенно становятся привычным явлением, а миллионы горожан ожидают самой сложной зимы за весь период боевых действий. В домах периодически падает напор воды, а из-за отключений электричества поезда метро иногда останавливаются прямо в туннелях. Настроение людей ухудшается, и всё больше киевлян задумываются о выезде.

Издание поясняет, что в этом году российская армия практически не продвигается на востоке и несет огромные потери, поэтому Москва сделала ставку на войну против городов: ракетные удары и дальнобойные дроны должны сломить моральный дух населения, а риск отключения электроэнергии в столице Украины остается высоким. Согласно опросам, передает "Главком", большинство киевлян готово терпеть трудности столько, сколько потребуется. В то же время люди всё чаще переезжают на запад Украины в поисках относительной безопасности. По данным сайта недвижимости "Лун", количество свободных квартир в аренду в Киеве с августа выросло почти на две трети, тогда как в западных городах аренда дорожает, а предложение сокращается. Однако полностью безопасных мест в Украине нет, даже на западе.

Ранее сообщалось, что Киев должен завершить реализацию плана обеспечения устойчивости к декабрю 2026 года, и более 60 % запланированных работ уже выполнено. Виталий Кличко пояснил, что процесс тормозят воздушные тревоги и российские удары, а своевременное завершение возможно при условии усиления противовоздушной обороны.

Кроме того, в сентябре украинская энергосистема работала на удивление стабильно. В течение 30 дней страна экспортировала в Венгрию, Молдову и Румынию больше электроэнергии, чем импортировала. Однако в октябре потребители вновь следят за графиками отключений.