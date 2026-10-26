Удар, відключення електроенергії, ремонт – і по колу: Київ очікує найважча зима з початку війни

Кожен п'ятий столичний ресторан може зачинитися, квартири в оренду масово звільняються, а світло відключатимуть усю зиму – Київ готується до найсуворішої зими за час повномасштабної війни.

Українці готуються до холодів, які, за прогнозами фахівців, стануть однією з найважчих за весь період повномасштабного вторгнення. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Андрієві Жупаніну розповів про ймовірний сценарій у столиці, де найскладніша зима для Києва 2026–2027 може пройти з постійним відключенням електроенергії.

"Готуйтеся. Ми всю зиму так житимемо – удар, аварійне відновлення, планові обмеження. І так до наступного удару", – заявив він.

На тлі загрози масштабного блекауту в Києві взимку наслідки відчує й бізнес. За даними РБК-Україна, приблизно п'ята частина столичних ресторанів може тимчасово припинити роботу. Серед причин – нові вимоги до укриттів, постійні обстріли, відключення електроенергії та різке скорочення потоку гостей.

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Із 4 грудня для роботи під час "жовтої" тривоги закладу потрібен власний безпечний простір або договір із найближчим укриттям. Виконати це складно: підвальні приміщення є лише в 15–17% закладів, а ресторану на 50–100 місць часто просто ніде розмістити всіх відвідувачів. Відвідуваність у Києві вже просіла в середньому на 25–30%, а подекуди – до половини, найбільше в районах частих обстрілів і торгових центрах.

Найбільш вразливими виявилися класичні ресторани з обслуговуванням офіціантами, де гості сидять по півтори-дві години. У виграші – фастфуд, доставка та їжа на виніс. Частина власників розглядає можливість "заморозити" бізнес до весни, домовитися про нижчу оренду й не витрачатися на генератори, пальне та зарплати. Підприємці вже готують колективні звернення до влади з проханням переглянути правила. Ціни в закладах можуть зрости ще на 5–10%, переважно через подорожчання продуктів, проте суттєво піднімати їх бізнес остерігається. Поки Київ втрачає гостей, у Львові їх побільшало приблизно на 20%, і схожа картина простежується в інших західних містах.

Київ готується до найсуворішої зими за час повномасштабної війни, пише The Wall Street Journal. За інформацією видання, відключення електроенергії в столиці поступово стають звичним явищем, а мільйони містян очікують на найскладнішу зиму за весь період бойових дій. У будинках періодично падає тиск води, а через знеструмлення потяги метро інколи зупиняються просто в тунелях. Настрій людей погіршується, і дедалі більше киян замислюється над виїздом.

Видання пояснює, що російська армія цього року майже не просувається на сході й несе величезні втрати, тож Москва зробила ставку на війну проти міст: ракетні удари та далекобійні дрони мають зламати моральний дух населення, а ризик відключення електроенергії у столиці України залишається високим. Згідно з опитуваннями, передає "Главком", більшість киян готова терпіти труднощі стільки, скільки потрібно. Водночас люди дедалі частіше переїжджають на захід України в пошуках відносної безпеки. За даними сайту нерухомості "Лун", кількість вільних квартир в оренду в Києві з серпня зросла майже на дві третини, тоді як у західних містах оренда дорожчає, а пропозиція скорочується. Проте повністю безпечних місць в Україні немає, навіть на заході.

Раніше повідомлялося, що Київ має завершити план стійкості до грудня 2026 року, і понад 60% запланованих робіт уже виконано. Віталій Кличко пояснив, що процес гальмують повітряні тривоги та російські удари, а вчасне завершення можливе за умови посилення протиповітряної оборони.

Також у вересні українська енергосистема працювала напрочуд стабільно. Упродовж 30 днів країна експортувала до Угорщини, Молдови та Румунії більше електроенергії, ніж імпортувала. Проте у жовтні споживачі знову стежать за графіками відключень.