План стійкості Києва реалізують до грудня: Кличко назвав, що гальмує роботи

Київ має завершити план стійкості до грудня 2026 року, а понад 60% робіт уже виконано. Віталій Кличко пояснив, що процес уповільнюють повітряні тривоги та російські удари, і назвав посилення протиповітряної оборони умовою вчасного завершення плану.

Столиця розраховує завершити роботи за планом стійкості до грудня 2026 року, і більшу частину запланованого вже зроблено. Таку інформацію навів міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю BBC News Україна.

За словами мера, план охоплює кілька напрямів – від енергетики до комунальної інфраструктури.

"План стійкості складається з багатьох складових. Це і будівництво котелень, це і прокладання мереж, це підключення генераторів, це водопостачання, водозабір, водовідведення, теплопостачання. Більше 60% виконано. Але відсотки не мають значення, бо ми взяли зобов'язання реалізувати план стійкості до грудня", – зазначив Кличко.

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Темпи сповільнюють повітряні тривоги, а після російських ударів робітники не виходять на пошкоджені об'єкти. Окрім того, внаслідок атак постраждали і обладнання, і споруди, які ще перебували на етапі будівництва. Саме тому, на думку мера, столиці критично потрібне посилення ППО.

Тим часом уряд спрямував 3,77 млрд грн із держбюджету на виконання комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський заявив, що міська влада Києва майже не виконала необхідних кроків у межах планів стійкості. Також глава держави розповів про серйозні пошкодження енергомереж унаслідок російських атак і нові завдання для українських військових на Донеччині.

Крім того, через гострий брак коштів Кабмін призупинив видатки за всіма видами бюджетів. Інженерка шляхів сполучення Анна Мінюкова вважає, що це може обернутися величезною проблемою – аж до повної зупинки будівництва. Відтак під загрозою опиняються підготовка до зими та виконання "планів стійкості".