План устойчивости Киева реализуют до декабря: Кличко назвал, что тормозит работы

Киев должен завершить реализацию плана устойчивости к декабрю 2026 года, при этом более 60 % работ уже выполнено. Виталий Кличко пояснил, что процесс замедляют воздушные тревоги и российские удары, и назвал усиление противовоздушной обороны условием своевременного завершения плана.

Столица рассчитывает завершить работы по плану устойчивости к декабрю 2026 года, и большая часть запланированного уже выполнена. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в интервью BBC News Украина.

По словам мэра, план охватывает несколько направлений — от энергетики до коммунальной инфраструктуры.

"План устойчивости состоит из многих компонентов. Это и строительство котельных, и прокладка сетей, и подключение генераторов, и водоснабжение, и водозабор, и водоотведение, и теплоснабжение. Более 60% выполнено. Но проценты не имеют значения, потому что мы взяли на себя обязательство реализовать план устойчивости до декабря", – отметил Кличко.

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Работы замедляются из-за воздушных тревог, а после российских ударов рабочие не выходят на поврежденные объекты. Кроме того, в результате атак пострадали как оборудование, так и сооружения, которые ещё находились на этапе строительства. Именно поэтому, по мнению мэра, столице крайне необходимо усилить ПВО.

Между тем правительство выделило 3,77 млрд грн из госбюджета на реализацию комплексных планов обеспечения устойчивости регионов и отдельных городов.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, будто городские власти Киева практически не предприняли необходимых шагов в рамках планов обеспечения устойчивости. Также глава государства рассказал о серьезных повреждениях энергосетей в результате российских атак и о новых задачах для украинских военных в Донецкой области.

Кроме того, из-за острой нехватки средств Кабмин приостановил расходы по всем видам бюджетов. Инженер-транспортник Анна Минюкова считает, что это может обернуться огромной проблемой — вплоть до полной остановки строительства. Таким образом, под угрозой оказываются подготовка к зиме и выполнение "планов устойчивости".